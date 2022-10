Scholz reist nächste Woche nach Paris

Olivier Hoslet, Pool Photo via AP Gesprächsbedarf: Emmanuel Macron und Olaf Scholz am Donnerstag in Brüssel

Berlin. Trotz der Verschiebung des deutsch-französischen Ministerrats reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch nach Paris, um Präsident Emmanuel Macron zu treffen. Geplant seien ein Gespräch mit Macron, ein Mittagessen und eine anschließende Pressekonferenz, wie die dpa am Donnerstag aus Regierungskreisen erfuhr. Anschließend reist Scholz weiter nach Athen zu seinem Antrittsbesuch. Am Mittwoch war der deutsch-französische Ministerrat, bei dem sich regelmäßig beide Regierungen treffen, in den Januar verschoben worden. Er sollte in Fontainebleau bei Paris stattfinden. Als Grund für die Verschiebung nannte Regierungssprecher Steffen Hebestreit neben Parallelterminen einiger Minister anhaltenden Abstimmungsbedarf in »bilateralen Fragen«. Aus dem Elyseépalast hieß es, die wichtigen Themen Verteidigung und Energie müssten noch weiter diskutiert werden. (dpa/jW)