Nach langer Funkstille: Hamas-Delegation besucht Syrien

AP Photo/Adel Hana Die Führung sucht wieder Kontakt nach Damaskus: Hamas-Anhänger in Chan Yunis im Gaza-Streifen (14.10.2022)

Gaza-Stadt. Die islamistische palästinensische Organisation Hamas will nach jahrelangem Streit mit einem Besuch in Syrien die Beziehungen zu der Regierung von Präsident Baschar al-Assad wieder aufbauen. Ein Sprecher der Organisation sagte der Nachrichtenagentur Reuters, eine für Mittwoch geplante Delegation werde auch hochrangige Mitglieder anderer Gruppen umfassen. Reuters hatte im Juni aus Hamas-Kreisen erfahren, dass die Gruppe wieder den Kontakt zu Syrien sucht. Ihre Führung hatte sich öffentlich hinter den überwiegend von Islamisten getragenen Aufstand in Syrien gestellt und 2012 ihren Sitz in Damaskus geschlossen. (Reuters/jW)