EU-Parlament: Wahlrechtsreform vor Scheitern

Jean-Francois Badias/AP/dpa Der Appetit auf Sperrklauseln nach deutschem Vorbild wächst: EU-Parlament in Strasbourg (5.10.2022)

Luxemburg. Die Initiative des EU-Parlaments für eine weitreichende Reform des EU-Wahlrechts droht zu scheitern. Bei einem Treffen der zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Staaten äußerten sich am Dienstag in Luxemburg etliche Teilnehmer kritisch oder klar ablehnend zu den vom Parlament vorgelegten Vorschlägen. Für eine Annahme neuer Regeln wäre allerdings eine einstimmige Entscheidung notwendig.

Konkret kritisierten mehrere Staaten unter anderem den Vorschlag, den 9. Mai als europaweiten Wahltag für die Wahl zum EU-Parlament festzulegen und neben den Wahlkreisen der Mitgliedstaaten noch einen weiteren EU-weiten Wahlkreis für länderübergreifende Kandidatenlisten zu schaffen. Als Argument gegen den 9. Mai wurde genannt, dass in vielen Ländern traditionell am Sonntag gewählt wird. Ein neuer EU-Wahlkreis könnte nach Ansicht von Kritikern die Identifizierung von Wählern mit dem Parlament und Europa erschweren. Zu den Vorschlägen des Parlaments zählt auch die Einführung einer Sperrklausel von 3,5 Prozent, die in Deutschland Parteien wie die Freien Wähler, die PARTEI oder die Tierschutzpartei treffen könnte.

Diese Maßnahme wurde in der Aussprache am Dienstag nicht kontrovers diskutiert, sie dürfte aber auch nur im Rahmen einer größeren Reform eine Chance auf Umsetzung haben. Die nächste EU-Parlamentswahl ist 2024. Für die Bundesregierung nahm an dem EU-Treffen Europastaatsministerin Anna Lührmann teil. Sie stellte sich hinter den Vorschlag für länderübergreifende Kandidatenlisten, äußerte zum Beispiel aber auch Vorbehalte gegen den 9. Mai als europaweiten Wahltag. Dies sei für Deutschland schwierig, sagte sie in der Aussprache. Diskutiert werden könne aber, ob man auf den Sonntag nach dem 9. Mai gehen könne. (dpa/jW)