Bundesbank-Präsident für baldigen Start des EZB-Bilanzabbaus

Arne Dedert/dpa

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel zügig den Abbau ihrer billionenschweren Anleihenbestände in Angriff nehmen. Die EZB müsse die auf fast fünf Billionen Euro angeschwollenen Bestände in den Blick nehmen, forderte Nagel am Dienstag in einer Rede beim Hauptstadtempfang der Bundesbank in Berlin. Diese drückten die Renditen der Anleihen weiterhin erheblich. »Aus meiner Sicht spricht daher viel dafür, bald nicht mehr alle auslaufenden Anleihen zu ersetzen«, sagte er. Dies würde angeblich die Entschlossenheit der Euro-Wächter zeigen, die Inflation zeitnah zur EZB-Zielmarke von zwei Prozent zurückzubewegen.

In der sogenannten Fachwelt wird der Bilanzabbau über eine Verringerung von Anleihenbeständen als »quantitative Straffung« (QT – Quantitative Tightening) bezeichnet. Insidern zufolge hatten die EZB-Währungshüter Anfang Oktober auf einem Treffen in Zypern bereits über einen Zeitplan für den Bilanzabbau gesprochen. Dabei sei auch ein mögliches Startdatum im zweiten Quartal 2023 genannt worden. Entschieden sei ein Zeitplan aber noch nicht. Nagel wies auch auf Belastungen durch den geldpolitischen Straffungskurs für die Bilanz der Bundesbank hin. »Die Zinswende lässt Zinsänderungsrisiken in den Bilanzen schlagend werden. Das betrifft auch uns als Zentralbank«, sagte er. Die Bundesbank sitzt auf einem hohen Bestand an Anleihen mit zum Teil sehr langer Restlaufzeit, die nur geringe Zinsen abwerfen. Auf der anderen Seite steigen im Zuge der EZB-Zinswende die Zinsen auf die Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank. »Daraus können Belastungen für unsere Jahresergebnisse resultieren«, sagte Nagel weiter. Die EZB hatte im Sommer in kurzer Zeit den Einlagensatz auf inzwischen 0,75 Prozent angehoben und weitere Anhebungen in Aussicht gestellt. (Reuters/jW)