Hohe US-Strafe für Lafarge wegen IS-Geschäften

AP Photo/Yuki Iwamura

New York/Washington. Der französische Zementhersteller Lafarge ist in den USA zu einer Strafe von knapp 780 Millionen US-Dollar für Geschäfte mit der Miliz Islamischer Staat (IS) in Syrien verurteilt worden. Eine Tochterfirma von Lafarge habe 2013 und 2014 Schutzgeld an den IS in Syrien bezahlt und auch Rohstoffe für das dortige Zementwerk von mit der islamistischen Miliz verbandelten Unternehmen bezogen, teilte das US-Justizministerium am Dienstag mit. So seien an den IS und die syrische Al-Nusrah-Front rund sechs Millionen Dollar geflossen.

Nach einem Schuldeingeständnis am Dienstag setzte ein US-Richter die Strafe auf 777,78 Millionen Dollar (791 Millionen Euro) fest. Der Betrag besteht größtenteils aus dem Wert der über 680 Millionen Dollar teuren Fabrik. »Wir werden das Werk nicht beschlagnahmen, aber sie werden uns den Gegenwert zahlen«, erklärte ein US-Ermittler.

Lafarge hatte trotz des laufenden Bürgerkrieges bis 2014 ein Werk im Norden Syriens betrieben. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, zahlte das lokale Unternehmen Geld an bewaffnete Gruppen. (dpa/jW)