Indien führt Raketentest von U-Boot aus durch

Rafiq Maqbool/AP/dpa Indienststellung des U-Bootes INS Karanj im Hafen von Mumbai (10.3.2021)

Neu Delhi. Indien hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine atomwaffenfähige ballistische Rakete von einem U-Boot abgefeuert. Die Rakete sei am Freitag mit hoher Genauigkeit im Zielgebiet im Golf von Bengalen gelandet, teilte das Verteidigungsministerium in Neu Delhi am Freitag mit. Der Raketentest diene zur »Abschreckung«, hieß es in der Mitteilung. Laut dem örtlichen Fernsehsender NDTV sollen diese Raketen vom U-Boot aus in der Lage sein, die Nachbarländer China und Pakistan erreichen. Indien sei demnach das sechste Land mit atombetriebenen U-Booten, die ballistische Raketen abschießen könnten. (dpa/jW)