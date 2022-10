Nur mündliche Zusagen

imago/ITAR-TASS Michail Gorbatschow und US-Präsident George Bush bei einem Treffen im Jahr 1989

Klaus Eichner, von 1974 bis 1989 Analytiker für den Bereich US-Geheimdienste im Auslandsnachrichtendienst der DDR, hat eine Studie zur aktuellen globalen Strategie der USA vorgelegt. Eichner legt dar, dass mit dem Untergang der UdSSR und des Warschauer Paktes die bipolare Welt zerbrach, aber das nicht das »Ende der Geschichte« war, sondern der Beginn eines neuen imperialen Zeitalters, in dem die USA um die Durchsetzung bzw. Aufrechterhaltung einer von ihnen beherrschten neuen Weltordnung kämpfen. Die Ukraine ist nicht das erste Schlachtfeld dieser Auseinandersetzung und sicher auch nicht das letzte.

Der Autor beginnt seine Überlegungen mit dem Treffen von Michail Gorbatschow und George Bush auf der »Maxim Gorki« im Hafen von Valetta Anfang Dezember 1989. Es ging dort angeblich um einen »Meinungsaustausch über die Veränderungen in Osteuropa«. Bush beschränkte sich auf die Mitteilung: »Wir können einen dauerhaften Frieden verwirklichen und die Ost-West-Beziehung in eine dauerhafte Zusammenarbeit umwandeln.« Eine Unterzeichnung von offiziellen Dokumenten oder Verträgen war nicht vorgesehen, wie die USA auch später etwa hinsichtlich der Nichtausdehnung der NATO nach Osten lediglich bei mündlichen Zusagen blieben, was Gorbatschow auch so hinnahm.

Der US-Präsident hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine »European Strategy Steering Group« unter Leitung seines Vizesicherheitschefs Robert Gates gebildet, die das weitere Vorgehen konzipierte. Und er schickte Vernon Walters als Botschafter nach Bonn. Walters war, so Eichner, in der Strategie Bushs »die Schlüsselfigur bei der Liquidierung des europäischen Sozialismus«.

Die seit 1990 von 16 auf 30 Mitglieder angewachsene NATO stehe heute »mit ihren Truppen an der Grenze der Russischen Föderation«; auf dem Territorium der ehemaligen ukrainischen Sowjetrepublik tobe ein »heißer Krieg«. Eichner rekapituliert die völkerrechtswidrigen Kriege und »Militäreinsätze«, die die USA und die von ihr beherrschte NATO seit 1989/90 führten, und spannt den Bogen von der Zerschlagung des blockfreien Jugoslawien mit dem Luftkrieg gegen Serbien, den Golfkriegen mit dem Angriff auf den Irak über den sogenannten »Krieg gegen den Terror« und die Intervention in Afghanistan bis zu den Konflikten im Nahen und Mittleren Osten, in Teilen Afrikas, den Territorialstreitigkeiten in Südostasien und der Erklärung Russlands zur größten Bedrohung und China zur Herausforderung. In seine Recherchen flossen die Aussagen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden ein; dessen Enthüllungen hätten »die tatsächlichen Absichten und Intentionen« offenbart, und deshalb sei er »strengster Strafverfolgung« ausgesetzt.

Kritisch sei vermerkt, dass eine Straffung und Abgrenzung der Kapitel, ein Literaturverzeichnis und ein Personenregister für den Leser nützlich gewesen wären.