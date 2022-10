Jenseits der Grünen

Friedrich Stark/imago images War da noch was? Delegierte des Gründungsparteitages der Grünen in Karlsruhe im Januar 1980

Der Vertretungsprofessor für Sozialphilosophie an der Hochschule Düsseldorf, Alexander Neupert-Doppler, betritt mit seiner »Ideengeschichte« des Ökosozialismus weitgehend Neuland. Bisher haben nur handverlesene Autoren wie John Bellamy Foster und Paul Burkett versucht, die ökosozialistische Diskussion zu vermessen und eine Gesamteinschätzung vorzulegen. Der Autor verzichtet darauf, seinen Ansatz ins Verhältnis zu diesen Geschichtsschreibungen zu setzen. Seine Absicht ist es, die Entwicklungslinien des »Ökosozialismus als Utopie« nachzuzeichnen. Diesen fasst er sehr breit als »Kritik an kapitalistischer Ausbeutung von Mensch und Natur« und »doppelte Alternative zum unökologischen Kapitalismus wie zum unökologischen Staatssozialismus«.

Leider ist die Gesamtkomposition des Buchs unstimmig, als Einstiegs- und Überblicksarbeit evoziert sie in mehrerlei Hinsicht ein schiefes Bild. Zum Beispiel beginnt für den Autor »die Debatte um den Ökosozialismus« mit dem 1972 publizierten Bericht über die Grenzen des Wachstums an den Club of Rome. Er erzählt die Geschichte des Ökosozialismus gewissermaßen als eine der Neuen Linken von Herbert Marcuse bis Raul Zelik. Das ist nicht gänzlich falsch, aber auch nicht völlig richtig. Der Autor verweist selber in der Einleitung pflichtschuldig auf Marx’ ökologische Kritik und ökologisch denkende Sozialisten im 19. Jahrhundert. Engels, die ökosozialistische Praxis der frühen Sowjetunion oder Alfred Schmidts einflussreiche Arbeit zum Naturbegriff bei Marx werden hingegen ausgespart, obwohl es gute Argumente gäbe, gerade bei ihnen anzusetzen.

Ähnlich durchwachsen fällt die Periodisierung aus. Mit »50 Texten aus 50 Jahren« gliedert der Autor die ökosozialistische Historie formalistisch in Dekaden, die mutmaßlich von besonderen Themen bestimmt gewesen sein sollen. Deren Auswahl und die damit verbundene Darstellung der inneren Entwicklung ökosozialistischer Theorie ist allerdings fragwürdig. Die von Neupert-Doppler behandelten Probleme sind durchaus Gegenstand ökosozialistischer Theorie gewesen. Dennoch scheint es sich beim Zuschnitt eher um Fragen des Autors an die Texte als um die historischen Diskursverläufe zu handeln.

Die 1990er Jahre unter dem Titel »Nachhaltigkeit statt Ökosozialismus?« zu bearbeiten oder die 2010er unter »System Change und/oder Postwachstum?« muss nicht falsch sein. Aber etwa die 1970er Jahre mit »Ökoanarchismus vs. Ökodiktatur?« zu betiteln, »Diktatur« dann mit staatlichen Eingriffen in den individuellen Konsum gleichzusetzen und Autoren wie Wolfgang Harich, Hans Magnus Enzensberger und Hans Jonas als »autoritären Flügel im Ökosozialismus« zusammenzupanschen ist unredlich. Ähnliches gilt für Kapitel sieben zum »Stand der Debatte« heute. Dessen Leitfrage »Ökosozialismus in einem Land?« haben ökosozialistische Autoren kaum einmal aufgeworfen. Vor allem reflektiert sie aber auch nicht die zentralen Frontstellungen, Standpunkte und Widersprüche jüngerer Publikationen.

Ebenso war in den 1980ern der »Ökosozialismus im Parlament« zweifellos ein zentraler Diskussionsstrang. Aber Neupert-Doppler verengt hier seine Betrachtung erstens auf den deutschsprachigen Diskurs, obwohl er sonst die Werke zahlreicher internationaler Ikonen wie Barry Commoner, Murray Bookchin oder Vandana Shiva referiert. Er umreißt den Ökosozialismus als Koalitionsprojekt zwischen Bündnis 90/Die Grünen und SPD und die Ideen der – heute »antideutschen« – Galionsfiguren des damals linken Flügels der Grünen. Aber er erwähnt mit keinem Wort die Gründung von Capitalism Nature Socialism im Jahr 1988, eines der beiden international bis heute führenden ökosozialistischen Magazine. Zweitens übergeht der Autor auch die außerparlamentarische Entwicklung in Deutschland. Die theoretisch wohl bedeutendste und noch am breitesten in der Linken rezipierte Debatte des Ökosozialismus im deutschen Sprachraum über »Marx und die Naturfrage« führten Hans Immler und Wolfdietrich Schmied-Kowarzik in den 1980ern jenseits der Grünen und der Parlamente.

Schlagseite besitzt schließlich auch die Gewichtung und Auswahl der Texte, anhand derer ökosozialistisches Denken dargelegt wird. Neben Klassikern von Rudolf Bahro oder Elmar Altvater hat einige Literatur zur ökologischen Utopie Eingang in das Buch gefunden, deren Bedeutung für den Ökosozialismus als strategisches Projekt und Bewegung bezweifelt werden darf. Zudem gibt es einen Überhang libertär-ökosozialistischer Arbeiten. Das könnte historisch und politisch gerechtfertigt werden, aber nicht, wenn zugleich andere ökosozialistische Positionen, wie sie am Institut für Marxistische Studien und Forschungen oder von Karl Hermann Tjaden entwickelt wurden, und Standardwerke zum Beispiel von James O’Connor oder Winfried Wolf entweder unter ferner liefen abgehandelt oder gleich ganz unterschlagen werden.