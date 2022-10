Nachschlag: Öffentlich-rechtliche Schocktherapie

IMAGO/Future Image Kitsch aus allen Rohren: Helene Fischer und Florian Silbereisen gaben alles

Träume ich? Ich muss während der »Tagesschau« eingeschlafen sein. Plötzlich reißt mich greller, geballter Kitsch aus dem Delirium. Florian Silbereisen feiert in Leipzig »Das große Schlagerjubiläum 2022 – auf die nächsten 100!«. Mit Gästen, die man auf der eigenen Beerdigung ausladen würde: Es trällern zum Playback Roland Kaiser (»Es ist alles okay«) und Andreas Gabalier (»Hulapalu«). Die Fernbedienung ist nicht zu finden, das Schicksal meint es böse mit mir, es gibt kein Entrinnen. Silbereisen grinst dauerverkrampft in die Kamera und ist unentwegt »unendlich dankbar«. Mit letzter Kraft erhebe ich mich vom Sofa und ziehe den Stecker. Was mir entging, berichtet dpa am Folgetag: Helene Fischer gab »in brennendem Kleid und mit neongelbem Outfit unter einer Regendusche einen Vorgeschmack darauf, was Fans auf ihrer Tour im kommenden Jahr erwartet«. Klingt wie eine Drohung. Wer am Samstag abend zu Hause bleibt, ist selber schuld. (sz)