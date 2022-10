Herbst der Kultur

Kim de l’Horizon hat nach dem Gewinn des Deutschen Buchpreises den Göttinger Literaturherbst eröffnet. Im Alten Rathaus in Göttingen las de l’Horizon am Samstag abend aus dem preisgekrönten Roman »Blutbuch«. Die Veranstaltungsreihe lädt seit 2014 den jeweiligen Buchpreisgewinner zur ersten öffentlichen Lesung nach der Preisvergabe nach Göttingen ein, wie die Veranstalter mitteilten. Nach dem Gewinn des Buchpreises am vergangenen Montag sah sich de l’Horizon zahlreichen Bedrohungen und Hassbotschaften im Internet ausgesetzt. De l’Horizon wurde in der Schweiz geboren und definiert sich als non-binär, weder eindeutig männlich noch weiblich. (dpa/jW)