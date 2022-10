Heiße Kartoffel Guaidó

Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS Blamable Niederlage für Washington: Venezolanischer Oppositioneller Juan Guaidó wird fallengelassen (Caracas, 22.11.2021)

Der venezolanische Oppositionspolitiker Juan Guaidó steht vor einem Scherbenhaufen. Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf eine »der Opposition nahestehende diplomatische Quelle« am Freitag meldete, will Washington ihm im Januar nächsten Jahres die Anerkennung als Interimspräsident entziehen. Einen Tag zuvor hatte bereits die Tageszeitung Financial Times über Pläne zur Auflösung seiner von den USA unterstützten »Übergangsregierung« berichtet. Dies werde von drei der vier wichtigsten Parteien des Oppositionsbündnisses »Einheitliche Plattform« befürwortet. Sie verfügten über genügend Stimmen, um den Plan voranzutreiben, so die Zeitung. Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden lässt ihren erfolglosen einstigen Schützling nun offenbar wie eine heiße Kartoffel fallen.

Guaidós Absturz zeichnete sich schon länger ab. Im Oktober forderten in der Generalversammlung der von Washington dominierten Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) 19 der 33 Mitgliedsländer, die Vertreter von Guaidós Exilregierung nicht mehr zuzulassen. Nur die USA, Kanada, Guatemala und Paraguay stimmten gegen den Antrag, die übrigen enthielten sich. Auch die EU hatte schon im Januar vergangenen Jahres ihren Kurs korrigiert und Guaidó in einer Erklärung aller EU-Mitgliedstaaten nicht mehr als »Übergangspräsidenten«, sondern nur noch als »ehemaligen Vorsitzenden der Nationalversammlung«, »wichtigen Akteur« und »privilegierten Gesprächspartner« bezeichnet. Das Auswärtige Amt der BRD, das Guaidó auf seiner Internetseite bis dahin noch als »Interimspräsidenten« vorgestellt hatte, löschte den Eintrag Ende Januar 2021.

Das Scheitern des Oppositionspolitikers ist auch eine blamable Niederlage für die US-Regierung und rund 50 weitere Länder, die Guaidó sofort anerkannten, als er sich Anfang 2019 selbst zum Staats- und Regierungschef ernannt hatte. Bereits vor den Präsidentschaftswahlen vom 20. Mai 2018 hatten die USA, die EU und einige lateinamerikanische Staatschefs erklärt, deren Ergebnis nicht anzuerkennen. Nachdem Amtsinhaber Nicolás Maduro dann mit 67,7 Prozent der Stimmen erneut gewählt worden war, setzte Washington auf einen Regime-Change unter Führung von Juan Guaidó.

Trotz erheblicher Unterstützung des Westens konnte er die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen. In der Praxis übte der Rechtspolitiker innerhalb Venezuelas nie irgendeine politische Macht aus. Sein politisches Gewicht im Ausland und seine Position in der Oppositionsbewegung gegen die Regierung des gewählten Präsidenten sank von Jahr zu Jahr. Die Forderung nach schärferen US-Sanktionen und die Nähe zu terroristischen Gruppen führten zum Verlust fast aller Sympathisanten in der Bevölkerung. Faktisch habe Guaidós Position nie etwas anderes bedeutet als die Möglichkeit, auf bestimmte Vermögenswerte bei ausländischen Banken zuzugreifen, räumten Oppositionsquellen gegenüber CNN ein.

Die jetzt erwartete Abkehr der US-Regierung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Oppositionsbündnis versucht, sich auf einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 zu einigen. Laut der spanischen Agentur Europa Press erklärte Guaidó auf Anfrage, die Berichte vom Freitag würden lediglich »die Meinung einer Minderheit« wiedergeben. »Ich kann dem venezolanischen Volk nur sagen, dass der verantwortliche Präsident diese freien und fairen Wahlen durchführen wird«, zitierte die Agentur den Oppositionspolitiker. Der vertraut offenbar blind auf die US-Regierung. Das Weiße Haus hatte noch am 8. Juni – nach einem Telefongespräch zwischen Biden und Guaidó – offiziell erklärt, die Vereinigten Staaten würden den Politiker »weiterhin als Übergangsstaatschef« anerkennen. Nur vier Monate später hat offenbar auch der US-Präsident verstanden, dass er die Realität nicht länger ignorieren kann.