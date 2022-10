Dreierpack im Plenum

Wolfgang Kumm/dpa Alte oder neue Wohnbausubstanz? Beinahe egal, beides wird immer teurer (Berlin, 9.4.2019)

Gleich eins, zwei, drei auf einmal. Die Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag präsentierte am vergangenen Freitag nachmittag im Dreierpack mietenpolitische Anträge: für einen bundesweiten Mietenstopp, für ein Verbot von Indexmieten, die parallel mit der Inflationsrate steigen, und nicht zuletzt einen für ein Kündigungsmoratorium in der Krise. Denn: Mieter, selbst wenn sie Schulden fristgerecht begleichen, können per ordentlicher Kündigung aus ihrer Bleibe fliegen. Hinzu kommen die rasant steigenden Nebenkosten, die zahlreiche zur Miete Wohnende nicht oder nur zeitlich verzögert bezahlen können. Ein »wirkliches Pulverfass«, warnte die Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik der Linke-Bundestagsfraktion, Caren Lay, am Freitag bei der Vorstellung der Anträge im Plenum.

Unterstützung kommt vom Deutschen Mieterbund (DMB). Zielführend seien die Vorlagen der Linksfraktion, um »den aus dem Lot geratenen Mietwohnungsmarkt wieder geradezurücken«, wurde die DMB-Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz am Freitag in einer Mitteilung zitiert. Dem Bundeskabinett sei es hingegen bislang nicht gelungen, die Minimalvereinbarungen aus dem Ende November 2021 abgeschlossenen Koalitionsvertrag für einen effektiven Mieterschutz umzusetzen. Gemeint ist die Senkung der Kappungsgrenze in »angespannten Wohnungsmärkten« von 20 auf elf Prozent innerhalb von drei Jahren und die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029. Ferner die Überprüfung des Mietrechts, »wo Schonfristzahlungen dem Weiterführen des Mietverhältnisses entgegenstehen«.

Ein Problem: Korrekturen im Mietrecht verantwortet zuvorderst das Bundesministerium der Justiz (BMJ) unter Marco Buschmann (FDP), sagte kürzlich eine Sprecherin von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) gegenüber jW. Mit dem BMJ sei man im ständigen Austausch, unter anderem in Sachen Mietpreisbremse und Kappungsgrenze. Vorschläge hierzu seien noch für dieses Jahr zugesagt worden. »Ebenfalls setzen wir uns gegenüber dem BMJ für eine Änderung bei den Indexmieten ein und erwarten (…) eine Anpassung des sozialen Mietrechts für mehr Mieterschutz.« Klingt wenig konkret.

Dabei drängt die Zeit. Schon vor der Coronakrise zahlten rund 26 Prozent der privaten Haushalte in den 77 deutschen Großstädten mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Warmmiete, hieß es seitens des DMB. Schlimmer noch: Fast zwölf Prozent aller Mieter müssten sogar mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für die Wohnkosten entrichten. Ferner stiegen die Kaltmieten unaufhörlich. »All dies erfordert dringend eine Reaktion der Bundesregierung beim Mietrecht. Aber die lässt auf sich warten – vollkommen unverständlich in der aktuellen Situation«, beklagte Weber-Moritz.

Politspitzen waren schon mal reaktionsfreudiger aufgetreten. »Wir wollen den bundesweiten Mietenstopp«, hatte Kevin Kühnert, damals in der Rolle des Vize-SPD-Parteichefs, noch im Mai 2021 im Zeit-Interview lauthals verkündet. Nun, in der Funktion als Generalsekretär seiner Partei, die Rolle rückwärts. Bei der Plenardebatte am Freitag im Bundestag räumte er kleinlaut ein: »Wir müssen mit den derzeitigen Mehrheiten arbeiten.« Und die taugten momentan nicht für einen pauschalen bundesweiten Mietenstopp.

Und was passiert mit den drei Linke-Anträgen? Die wurden zur weiteren Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen, sagte eine Sprecherin des Parteivorstands am Sonnabend auf jW-Nachfrage. Eine Abstimmung könnte aber bereits in der nächsten Sitzungswoche des Bundestags in der zweiten Novemberwoche erfolgen, deutete Lay gegenüber dieser Zeitung an. Niemand zweifle daran, dass die Ampel die Anträge ablehnen werde, »ohne selbst was in der Tasche zu haben«. Für Thorsten Lieb, der am Freitag für die FDP das Rednerpult unter der Reichstagskuppel betrat, stand das Urteil eh fest: Die Anträge stammten aus dem »sozialistischen Gruselkabinett«.