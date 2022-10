Volksrepublik im Fokus

sma/jW

Gedränge am jW-Stand bei der Vorstellung von »Der Umbau der Welt« auf der Frankfurter Buchmesse. Der Logistikexperte und China-Kenner Uwe Behrens (r.) stellte am Sonnabend im Gespräch mit jW-Chefredakteur Stefan Huth sein aktuelles Buch zur Neuen Seidenstraße vor. Entgegen der verzerrten Darstellung in westlichen Medien, so Behrens, biete das Infrastrukturprojekt armen Ländern Optionen für eine eigenständige Entwicklung – und Möglichkeiten, sich aus der ökonomischen Abhängigkeit von früheren Kolonialmächten zu befreien. (jW)