»Es gibt einen sehr großen Willen, zu streiken«

IMAGO/ZUMA Wire Sharon Graham von der Gewerkschaft Unite bei einer Kundgebung in London (18.6.2022)

Seit dem Sommer hält die Welle von Arbeitskämpfen im gesamten Vereinigten Königreich an. Wie kam es zu dieser Situation?

Das ist die Verkettung mehrerer Umstände. In den vergangenen Jahren haben sich einige Gewerkschaften zu roten Gewerkschaften entwickelt. Sie haben eine Klassenanalyse und erkennen, dass die Interessen der Beschäftigten und der Unternehmen unterschiedlich sind. Daneben gibt es noch Gewerkschaften, die wir auch »Dienstleistungsgewerkschaften« nennen. Die organisieren die Arbeiter nicht, sondern sie bieten Services für ihre Mitglieder an: Versicherungen, Gutscheine und so weiter. Sie setzen auf Kooperation zwischen Unternehmern und Arbeitern. In den letzten Jahren wurden einige Gewerkschaften rot. Die Eisenbahnergewerkschaft RMT war immer sehr kämpferisch, dazu kamen auch die CWU in der Telekommunikationsbranche, die derzeit mit den Postangestellten die meisten Streikenden hat, und auch Unite, die die zweitgrößte Gewerkschaft und die größte im privaten Sektor ist. Dadurch wurde ein Vehikel geschaffen, mit dem Arbeiter in den Streik ziehen können.

Ein weiterer Grund ist der Druck, der durch die Explosion der Lebenshaltungskosten auf den Arbeitern lastet. Leute in meinem Alter kennen oft keinen Streik aus eigener Anschauung – das war kein Thema, seit Thatcher alles zerstört hat. Aber dann stiegen die Benzinpreise. Beschäftigte können es sich nicht mehr leisten, zur Arbeit zu fahren. Einige haben erstmals gesagt: »Wir müssen dagegen etwas tun.« Das war der Beginn, dann kam die Inflation dazu. Und der dritte Grund ist die preistreiberische Geschäftemacherei. Der Chef von British Petrol sagt, er hat so viel Geld, dass er nicht weiß, was er damit machen soll. Andere müssen überlegen, ob sie heizen oder essen sollen.

Warum kam es zu dem Wandel von Unite zu einer roten Gewerkschaft?

Vor über einem Jahr gab es bei Unite einen Wechsel an der Spitze. Ich möchte (den ehemaligen Vorsitzenden, jW) Len McCluskey nicht zu sehr kritisieren, er hat viele gute Sachen gemacht – Unite war keine gelbe Gewerkschaft. Aber es gab keine landesweite Strategie. Außerdem orientierte sich Unite an Labour. Das hatte seine guten Gründe – mit dem Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn hatte sich viel geändert. Aber manche Leute waren sehr naiv. Unter dem Strich haben die Leute zehn Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen. Die Gewerkschaften haben ihren Fokus verloren, weil sie glaubten: Wenn die richtige Regierung kommt, dann brauchen wir nichts mehr machen. Die Leute bemerkten das, und die Gewerkschaften verloren Mitglieder.

Was ist die Rolle von Labour in den derzeitigen Kämpfen?

Als Unite einen Wechsel an der Spitze hatte, gab es auch bei Labour einen Bruch – aber in die entgegengesetzte Richtung. Viele Gewerkschaften haben Verbindungen zu Labour, und ich kann nachvollziehen, dass man Einfluss in einer Partei haben will, die oft in Regierungen sitzt. Aber Labour ist dem Status quo verpflichtet. Diese Partei will keinen grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Aufbruch. Und ihre aktuelle Führung verhindert, dass Gewerkschafter als Kandidaten bei Wahlen aufgestellt werden. Keir Starmer will nicht, dass Abgeordnete sich den Protesten anschließen, denn er sagt: »Wir sind eine Partei der Regierung und nicht eine Partei der Streiks.«

Was bedeutet der Rücktritt der britischen Premierministerin Elizabeth Truss?

Sie stand für die neoliberalste Richtung der Tories. Ihr Rücktritt symbolisiert eine Niederlage für diesen Flügel der Konservativen.

Wie ist aktuell die Stimmung unter den Unite-Mitgliedern?

Es gibt einen sehr großen Willen, zu streiken. Es gibt sehr viel Wut. Unite hatte in diesem Jahr bisher 450 Arbeitskämpfe organisiert – mehr als in allen Jahren (seit der Gründung 2007, jW) zusammen. Wir haben 400 davon gewonnen. Seit den 1980er Jahren waren noch nie so viele Arbeiter wie heute im Streik. Weil wir erfolgreich sind, versucht die Regierung nun, mit Gesetzen die Spielregeln zu ändern. Eine Gefahr ist, dass nächstes Jahr eine Rezession kommt – aus Erfahrung wollen dann viele Menschen nicht mehr kämpfen, weil sie Angst um ihre Jobs haben. Aber derzeit bin ich sehr optimistisch.