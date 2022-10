Xi bleibt Generalsekretär

IMAGO/Kyodo News Chinas Staatschef Xi Jinping am Sonntag in Beijing

Mit der erwarteten Wiederwahl von Xi Jinping zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ist deren 20. Parteitag am Sonntag in Beijing zu Ende gegangen. Damit steht auch Xis dritter Amtszeit als Staatspräsident nichts mehr im Weg, über die formal im März nächsten Jahres entschieden wird. Neu gewählt wurden zudem die Mitglieder des Politbüros sowie dessen siebenköpfiger Ständiger Ausschuss.

Die liegen offenbar im wesentlichen auf einer Linie mit Xi. Dies gilt insbesondere für Li Qiang, den bisherigen Parteisekretär der Metropole Shanghai, der am Sonntag in Beijing als Nummer zwei nach Xi auftrat und jetzt als mutmaßlicher Nachfolger von Premier Li Keqiang gehandelt wird. Xis Amtsvorgänger Hu Jintao, der als Vertreter einer anderen Parteiströmung gilt, wurde von Parteitagsmitarbeitern wohl nicht ganz freiwillig aus dem Konferenzsaal geleitet – aus gesundheitlichen Gründen, hieß es anschließend.

Die Richtungsentscheidungen des 20. Parteitages wurden zu einem Zeitpunkt gefällt, an dem laut US-Präsident Joseph Biden »das entscheidende Jahrzehnt« im Machtkampf der Vereinigten Staaten gegen das aufsteigende China beginnt und Beijing in steigendem Maß unter Druck von außen gerät.

Die hohen Wellen, die der transpazifische Machtkampf schon jetzt schlägt, bewegten am Wochenende einmal mehr auch die deutsche Politik. So traf eine sechsköpfige Delegation des Menschenrechtsausschusses des Bundestags zum zweiten Besuch deutscher Abgeordneter in diesem Monat auf Taiwan ein. Delegationsleiter Peter Heidt (FDP) erklärte vorab, es gehe bei dem Besuch darum, für die »Selbständigkeit Taiwans« einzutreten. Damit setzt sich Heidt offen von dem international anerkannten Ein-China-Prinzip ab, das die Grundlage für die Zusammenarbeit Deutschlands mit der Volksrepublik ist. Gleichzeitig dauerten die Angriffe vor allem aus Kreisen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf Kanzler Olaf Scholz (SPD) an, der erkennen lässt, den Einstieg des chinesischen Konzerns Cosco bei einem der Containerterminals im Hamburger Hafen zu billigen.