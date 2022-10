Die Zeitreise zurück

Horst Galuschka/imago images Duo mit eigenem Sound: Erich Schmeckenbecher (l.) und Thomas Friz (1985)

Nun feiern Zupfgeigenhansel also ihr 50jähriges Jubiläum und treten tatsächlich – nach dem Split von 1986, der lange Zeit so endgültig schien – wieder gemeinsam auf. Das erste Konzert an diesem Sonnabend in der Stadthalle Lorch war schnell ausverkauft, ein zweiter Termin tags darauf ist gebucht. Wie es ausschaut, werden sie gerade jetzt gebraucht.

Ein Phänomen. Schließlich hat sich der Wind im Land längst gedreht seit damals: »The times they are a-changin’«, Bob Dylans Prophezeiung aus den Sechzigern, erwies sich lediglich als kleines, feines Intermezzo von geringer Halbwertzeit, und ich fragte mich, wie das schwäbische Duo wohl auf jene Phase der Hoffnung zurückblicken würde. Also reiste ich nach Lorch, einem beschaulichen Ort im oberen Remstal, wo die Protagonisten jenes avantgardistischen Deutschfolkprojekts, das das Volkslied und dessen Rezeption so gründlich veränderte, heute leben.

Erich Schmeckenbecher, Jahrgang 1953, holt mich ab am kleinen, zweigleisigen Bahnhof. Wir fahren auf Schleichwegen und Nebenstrecken – die Bundesstraße ist gerade gesperrt – durch Wald und Tal zu Thomas Friz, Jahrgang 1950, Schmeckenbechers Sangesbruder. Der wohnt im Grünen am Hang des »Hohenstaufen«, einer der Drei Kaiserberge, geschichtsträchtiges Terrain zu Feudalzeiten, Schauplatz des Deutschen Bauernkriegs, im Dreißigjährigen Krieg schwer geschunden – eine trügerische Idylle, wie auch die Gegenwart bezeugt. Nicht weit entfernt sieht schon vieles anders aus, der Krieg rückt näher, und dem Globus geht es dreckig.

Die Geschichte der »Zupfis«, wie sie in ihrer Gegend vertraut genannt wurden, begann einige Dutzend Kilometer westlich von Lorch in Stuttgart, Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, europäische Drehscheibe der U. S. Army, ein Moloch der schönen neuen Betonwelt. An der Großbaustelle eines um seine Substanz gebrachten Bahnhofs führen gesichtslose Straßen bis zum Kleinen Schlossplatz. Dort saß Anfang der Siebziger häufiger mal Thomas Friz mit Gleichgesinnten, sang zur Gitarre gängige Sachen, Vorbilder Gordon Lightfoot, Leonard Cohen. Im Herbst 1972 begegnete er Schmeckenbecher, und der sagt nun lächelnd zu Friz: »Ich kannte dich aber schon vorher, weil du immer schon als Liedermacher dein Unwesen getrieben hast.«

Zwei junge Typen, die Musik machen, finden und passen zusammen. Das herausragende sängerische Talent eines Friz mit seiner markanten, mal sehr einfühlsamen, mal energischen, treibenden, immer unverwechselbaren Stimme einerseits; das ­instrumentale Können Schmeckenbechers sowie seine Fähigkeit zum Harmoniegesang andererseits; ein Duo mit eigenem Sound und den besonderen, weil historischen Texten; wie gemacht für die »Folkmusic«, die gerade im Aufwind war und zu Pop wurde. Als Straßenmusiker präsentierten Zupfgeigenhansel nun Texte und Lieder, die sie »irgendwo im Archiv ausgegraben hatten«. Suchen, stöbern, forschen, entdecken, was es in vergangenen Kulturen zu entdecken gab, was verschüttet und verdrängt gewesen war.

Von Vorteil war sicher, dass sich ihre Biographien ergänzten wie auch ihre gesellschaftlichen Erfahrungen, die ja immer auch ein Abbild der Verhältnisse sind, die gerade herrschen. Die beiden gehörten zur selben Generation, eng mit einer der seltenen Perioden der Geschichte verbunden, in denen Rebellion und Widerstand gegen das Bestehende wenn nicht die Politik, so doch Kultur, Kunst und Lebensweisen verändern.

Schmeckenbecher stammte aus »eher proletarischen« Verhältnissen und hatte familiär mit Hausmusik zu tun. Volkslieder gehörten dazu. »Mein Bruder spielte Gitarre, ich musste Akkordeon lernen. Zu den Zeiten, wo alle ›I can’t get no satisfaction‹ gegrölt haben, durfte ich ›Tulpen aus Amsterdam‹ darbieten.« Was allerdings nichts daran änderte, dass er in einem Jazzrocktrio den Bass bediente und sich von »Softmachine, Van der Graaf Generator und endlos auf e-Moll improvisierenden Rockbands« inspirieren ließ. Bis es ihm zuviel wurde mit der Elektrik. »Du konntest ohne Lötkolben keine Musik mehr machen. Immer war irgendein Kabel im Eimer. Da war es richtig faszinierend, mit der Gitarre ohne Verstärker unterwegs zu sein, nicht angewiesen auf Strom.«

Er studierte Architektur, aber nur kurz, weil die Bundeswehr dazwischenkam. »Der Staat wollte, dass ich jetzt lerne, mit der Waffe umzugehen, und da hab’ ich gesagt, na, das macht mal selber« – und der Kriegsdienstverweigerer fuhr nunmehr behinderte Kinder in die Schule und zurück, »und wenn Zeit war, sind wir mit dem Rotkreuz-Bus zur ›Nordsee‹ gefahren, einem Fischgeschäft in der Stuttgarter Schul­straße, einer Fußgängerzone, und haben Lieder gesungen, die uns grad Spaß gemacht haben, darunter auch Texte von Tucholsky«.

Friz: »Ich bin aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrhaus. Da wurden Hermann Hesse und Heinrich Böll gelesen, und jedes Jahr lag ein neuer Böll-Band von meiner Mutter oder meinem Vater, dem Pfarrer, auf dem Tisch. Ansonsten machte ich geistliche Musik. Stuttgarter Hymnus-Chor, Matthäus-Passion, Weihnachtsoratorium, Bach, war auf Konzerten durch ganz Europa dabei.« Ein Chorknabe, der zum Gesangsunterricht eher ungern ging, diesen aber zu nutzen wusste.

Auf der Burg Waldeck im Hunsrück, beim jährlichen Musikfestival (1964–1969), erlebte er Künstler neuen Typs, locker vom Hocker und ernsthaft zugleich, die sich mit Folk und Chanson auseinandersetzten und Selbstgemachtes probierten. »Protestsong« hieß das damals. »Ich hab’ die alle da kennengelernt. Den Rohland (Liedermacher und Volksliedforscher Peter Rohland, G. S.), der hat ja als erster Lieder der Ostjuden gemacht und brachte doch was ins Rollen. Den Schobert Schulz mit Landstreicherballaden, Sachen von François Villon ...«

Franz Josef Degenhardt, Dieter Süverkrüp, Katja Ebstein, Hanns Dieter Hüsch, Reinhard Mey, Hannes Wader traten an der Burgruine auf, Musiker aus keltischen Regionen, den USA. Wader würde rückblickend in seiner Autobiographie »Trotz alledem« angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der andere Länder mit ihrer Folklore umgingen, »neidvoll« die Frage stellen: »Aber unsere alten Lieder waren doch schon vor dem Faschismus da; was können sie dafür, dass die Nazis allein schon das Wort ›Volkslied‹ bei meiner Generation so nachhaltig in Verschiss gebracht haben?«

Ähnliches mag das frischgebackene Duo aus Stuttgart gedacht haben, als es sich den Namen »Zupfgeigenhansel« gab, frei nach dem »Zupfgeigenhansl« ohne e vorm l, ein 1909 von Hans Breuer zusammengestelltes Liederbuch der Wandervogelbewegung. Der Titel deutete auf die zukünftige musikalische Programmatik der jungen Leute, die das deutsche Volkslied für sich beanspruchten, ein bis dahin – und immer noch von Heino und in den ungezählten Stadeln des künstlichen Frohsinns – zersungenes und demoliertes Genre.

Es klang nunmehr, wie es nie geklungen hatte; und es wurde gehört, wie es vorher nicht gehört wurde. Musikalisch nahmen sich Friz und Schmeckenbecher alle erdenklichen Freiheiten. Man habe alte Interpretationsarten beiseite gelassen. Rohland beispielsweise habe so einen »altväterlichen Jungenschaftston im Gesangsduktus gehabt, so getragen, irgendwie schwer«, erinnert sich Friz, und Schmeckenbecher ergänzt: »Er hat die Betonung immer auf eins und drei gelegt, wir haben das umgedreht auf zwei und vier, haben also den Offbeat ins Volkslied reingepackt und es verpolkert. Die Polka an sich steckt ja im Volkslied, was dann gerade unter den Nazis als Marsch denunziert oder umgedeutet wurde. Das Marschieren fiel bei uns weg.« Als Spielart der Gitarre fand Schmeckenbecher das Appallachian Fingerpicking spannend, »das Colin Wilkie, John Pierce und andere nach Deutschland gebracht haben. Hannes (Wader) hat von denen gelernt und es perfektioniert.«

Wir sitzen mittlerweile im prächtig-üppigen Garten hinter Schmeckenbechers altem Bauernhaus im Lorcher Ortsteil Unterkirneck, ein lauer Spätsommernachmittag bei Maultaschensuppe vom Fleischer um die Ecke und einem Kaltgetränk, und Friz zitiert Degenhardt aus dessen Album »Wenn der Senator erzählt« von 1968: »Tot sind uns’re Lieder, uns’re alten Lieder / Lehrer haben sie zerbissen, / Kurzbehoste sie verklampft, / Braune Horden totgeschrien, / Stiefel in den Dreck gestampft.« Und der Sänger und Gitarrist kommentiert leger, ganz so, als wäre nichts dabei gewesen: »Den ganzen Kram haben wir entfernt.«

Ganz so einfach war das natürlich nicht, doch gehörten die beiden Folkbeleber aus dem Schwabenland dann maßgeblich zu den »Entnazifizierern« des deutschen Volkslieds, so der Promoter von Zupfgeigenhansels »Miteinander«, eine anlässlich des Jubiläums herausgegebene Triple-CD, das Booklet opulent gestaltet mit biographischen Hintergrundgeschichten. Vor allem aber mit siebzig Liedern, darunter vielen, die live mitgeschnitten wurden und bisher unveröffentlicht sind. Summa summarum eine mittelgroße Werkschau, die sich sehen und vor allem natürlich hören lassen kann.

Entnazifizierer also – und mit einiger Sicherheit liegt es nahe, Zupfgeigenhansels Großtat, einen Beitrag zu leisten zur Befreiung des kulturellen Erbes hierzulande vom Missbrauch durch die Herrschenden, politisch zu begreifen. So gehörte »Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne« schon zu Vietnamkriegszeiten zu ihrem Repertoire. Es stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von Max Kegel (1850–1902) und erlebt gerade eine Renaissance. Seinerzeit wurde es auf Flugblättern verbreitet. Der Autor blieb vorerst anonym, er hätte ansonsten wohl handfeste Schwierigkeiten mit der Obrigkeit bekommen. Das kaiserliche Regime verordnete Hochrüstung, die Sozialdemokratie legte sich quer, Kegel textete: »Ich bin Soldat, doch nur mit Widerstreben / Ich lieb’ ihn nicht, den blauen Königsrock / Ich lieb’ es nicht, das blut’ge Waffenleben / Mich zu verteid’gen wär’ genug ein Stock.«

Zupfgeigenhansel führten das Lied bei ihrem ersten Bühnenkonzert überhaupt auf, zum Antikriegstag im Stuttgarter »Laboratorium« 1974. Zwei Jahre später wurde es auf ihrem Album »Volkslieder I« veröffentlicht. Seit einiger Zeit im Netz verfügbar, verzeichnete es – Stand Mitte August – 2,5 Millionen Zugriffe, was vor allem der Lage geschuldet ist: Der Song bewegt, denn die Gefahr eines Weltenbrandes ist präsenter vielleicht als in Kegels Tagen inmitten von Kolonialkriegen.

Volkslieder sind insofern immer auch politisch, als sie vom Alltag erzählen, von den Höhen und Tiefen gesellschaftlichen Seins. Das gelte im übrigen global, wie Schmeckenbecher meint: »Wer stirbt gern? Liebesleid, Krieg, Hungersnot gab es auf der ganzen Welt, und der kleine Austausch von i und e – Volkslied und Volksleid – gehörte für uns praktisch zum Grundaxiom für das Begreifen von Volkslied überhaupt. Wann singt denn der Mensch? Wenn es ihm richtig schlecht geht, oder wenn er aus sich herausgeht.«

Friz engagierte sich links, klar, hatte in Westberlin APO-Aktivisten kennengelernt, Gaston Salvatore, Hans Magnus Enzensberger, auch Rudi Dutschke. Nach der Mordattacke auf den Studentensprecher geriet er in Esslingen bei Anti-Springer-Protesten in den Strahl eines Wasserwerfers, eine Wohnungsdurchsuchung folgte. Später wurde er Kommunist, studierte Theologie in Tübingen und sagt nun leicht ironisch über sein Verhältnis zur Religion: Er habe vor allem Ernst Bloch verehrt – wegen dessen Werk »Atheismus im Christentum«.

Im Rahmen des Studiums beschäftigte er sich mit der hebräischen Sprache, was sich sowohl in Zupfgeigenhansels Werk als auch bei Friz’ Auftritten nach dem – vorläufigen – Ende von Zupfgeigenhansel 1986 in den jiddischen und antifaschistischen Liedern spiegeln sollte. Aus der DKP trat er im Zuge der Biermann-Affäre wieder aus. »Ich fand es blöde von der Partei drüben, ihn einfach auszubürgern.« In den Achtzigern seien Zupfgeigenhansel dann einmal mit dem auch für ein gerüttelt Maß an Eitelkeit bekannten Sänger in Hamburg aufgetreten. »Es war furchtbar. Wir waren im Audimax. Biermann hat sich selber gern gehört.«

Vom britischen Musiker, Komponisten und Elektrotüftler Brian Eno wird der Ausspruch kolportiert, Zupfgeigenhansel seien »besser als Simon und Garfunkel«. Tatsächlich ähnelt sich der Harmoniegesang, und auch die Rollen von Paul Simon und Erich Schmeckenbecher ließen sich vergleichen, man schaue sich auf Youtube den wunderbaren Folksong »Nicht nur nebenbei« mit dem Text von Steffen Mensching/Hans-Eckardt Wenzel und Schmeckenbechers Melodie an, aufgeführt 1985 auf dem Festival des politischen Liedes in der Ostberliner Volksbühne.

Oder Theodor Kramers »Andre, die das Land so sehr nicht liebten«, das leicht an »Sounds of Silence« erinnern mag. Es war entstanden kurz nach dem Einmarsch der deutschen Faschisten in Wien 1938 und macht die Pein, in ein Exil zu flüchten, fühlbar. »Andre, die das Land so sehr nicht liebten / War’n von Anfang an gewillt zu geh’n / Ihnen – manche sind schon fort – ist besser / Ich doch müsste mit dem eig’nen Messer / Meine Wurzeln aus der Erde dreh’n!«

Jedenfalls wurden Zupfgeigenhansel Teil der Veränderung, bereits ihre erste Platte hatte sie auf einen Schlag im ganzen Land bekannt gemacht und verkaufte sich hunderttausendfach. Ihr Verlag »Pläne« brachte fünf Zupfgeigenhansel-Platten heraus, darunter eine Live-LP und die legendären jiddischen Lieder »’ch Hob Gehert Sogn« von 1979. Sie gelten als Anfang einer Klezmer-Bewegung. »Pläne« verstand sich als alternatives Plattenlabel zum herkömmlichen Popbusiness – ein Anspruch mit starkem Einfluss auf die gesamte Kulturszene.

Von den neun Zupfgeigenhansel-Alben bis 1986 sollten über eine Million Exemplare über den Ladentisch gehen. Das Duo tourte durch viele Länder Europas, West wie Ost. In der DDR galt es als einflussreicher Wegbereiter einer neuen, breiten Folkbewegung ab Mitte/Ende der 1970er Jahre. So stammt aus den Reihen der Gruppe Wacholder aus Cottbus das Zitat, die Aufnahmen der Schwaben seien »ausgesprochen beliebt« gewesen, den Leuten von Antiqua dienten sie als »eine Art Anfangskapital«, und sie wurden zu Inspirationen für die meisten von insgesamt 130 DDR-Folkgruppen.

Dazu trugen sowohl die vielen Auftritte im Land als auch die beim DDR-Label Eterna verlegte LP »Zupfgeigenhansel. Volkslieder aus drei Jahrhunderten« bei, eine Kompilation der ersten beiden »Pläne«-Alben. Aber auch das Liederbuch »Es wollt ein Bauer früh aufstehn«. Schmeckenbecher: »Das Liederbuch ist ja begehrt gewesen, gerade in der DDR, auch weil darin die ganzen Quellen angegeben waren. Das war dann praktisch Grundlage für die Geschäftsidee vieler Kollegen dort. ›Pläne‹ hat es für die BRD rausgegeben, aber ich hab’ damals einige Exemplare mit rübergenommen für Freunde. Und natürlich hat sich das rumgesprochen. Wir haben damals bei Konzerten zum Teil über hundert Bücher pro Abend verkauft.« Insgesamt erreichte die Auflage 350.000.

Nach fünf Jahren, am Ende einer Schaffenskrise, verließen sie das Dortmunder Label. Ihre Beziehung sei »ausgebrannt« gewesen, sagt Schmeckenbecher. »Wir haben damals Diether Dehm kennengelernt. Auch wir waren etwas ausgebrannt. Der Dehm, muss man schon sagen, hat frischen Wind reingebracht mit seinen Ideen, die wir zum Teil angenommen haben.« Auch die Zusammenarbeit mit Dieter Süverkrüp sei sehr fruchtbar gewesen, »obwohl wir ihn natürlich vorher schon kannten«. Der Liedermacher und Ostermarschaktivist hatte in seiner eigentlichen Profession als Grafiker bereits das Album mit den jiddischen Liedern gestaltet, nun schrieb er manchen Text für Zupfgeigenhansel.

Mit Dehm, dem Liedermacher (»Lerryn«), Produzenten, SPD-Politiker und späteren Bundestagsabgeordneten von Die Linke, der das Label »Musikant« unter dem Dach des Majors EMI-Electrola betreute, starteten Zupfgeigenhansel noch einmal durch. Sie hatten nun auch – im Gegensatz zu linken Liedermachern und Rockgruppen wie Degenhardt, Wader, Ton Steine Scherben, Floh de Cologne, die zeitweise auf dem Index standen – Auftritte in großen Fernsehformaten wie dem Quiz »Einer wird gewinnen« mit Hans-Joachim Kulenkampff oder Alfred Bioleks »Abendshow« und brachten eine weitere Scheibe mit Volksliedern heraus, produziert wiederum vom äußerst geschätzten Conny Plank, mit dem sie seit 1977 zusammenarbeiteten.

Auf dem Album findet sich – neben »Bella Ciao« mit einem neuen deutschen Text von Dehm – auch »La Lega«. Die sozialistische Widerstandshymne der Reisbäuerinnen aus der norditalienischen Poebene übersetzte Bernardo Bertolucci Mitte der Siebziger in seinem Epos »1900« in bewegende Bilder, Süverkrüp übertrug das Lied ins Deutsche, und Zupfgeigenhansel machten es auch hierzulande zu einem Mutmacher: »Wir sind miteinander da, / zusammen und gemeinsam, / nicht einsam und alleinsam«.

Dem Werk Theodor Kramers (1897–1956), dem Österreicher mit jüdischen Wurzeln, widmete sich schließlich die letzte, trotz beachtlicher 60.000 verkaufter Exemplare etwas weniger erfolgreiche, musikalisch aber noch einmal herausragende Platte. Dann beendeten Meinungsverschiedenheiten »Zupfis« Zusammenarbeit. Schmeckenbecher wollte, wie er erzählt, »die Musik öffnen, breiter werden, und Thomas wollte das nicht. Und dann sind wir einfach nicht mehr zusammengekommen. Der eine ist aus dem Stadttor links raus und der andere aus dem anderen Stadttor. Jeder ist einmal um den Erdball gegangen. Thomas ist dann zum linken Stadttor wieder rein, ich zum anderen, und wir haben uns irgendwie wiedergetroffen. 35 Jahre später.«

Es war ein wahres Auf und Ab durch die Zeiten gewesen – vom »Künstler des Jahres 1978« bis zu einem Januartag 1994, an dem Friz von Rechtsradikalen krankenhausreif geschlagen wurde. Wer jiddische oder antifaschistische Lieder präsentierte, lebte nun gefährlich, wieder einmal waren die Zeiten gekippt: Der geistig-moralischen Wende 1982 folgte die zweite mit dem Ende der DDR, Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln. Die Diagnose des Arztes, der Friz behandelte, er werde wohl nie wieder Gitarre spielen können, stimmte zum Glück nicht. Nach sehr viel Gymnastik griff die linke Hand wieder, Friz machte weiter.

Wie Erich Schmeckenbecher, der verschiedene Projekte verfolgte und unter anderem die Polka wiederbelebte. Das erste Album seiner Gruppe Erich und das Polk, eine Eigenproduktion, erhielt den »Preis der Deutschen Schallplattenkritik«. Als Solokünstler schrieb er eigene Lieder und vertonte Gedichte von Friedrich Schiller, Novalis oder Joseph von Eichendorff. Und beschäftigt sich intensiv mit Volksliedern und der eigenen Geschichte. Eine spannende Angelegenheit, zumal inzwischen die neuen alten Lieder des Duos wirken wie Funksignale aus einer anderen Epoche, was sie wertvoll macht auch für die Zukunft. Auf dass sich die Zeiten ändern mögen.

Dann schreit nicht der Nachtvogel wie unter Degenhardts »Pflaumenbäumen«, sondern mein Zug fährt, und die beiden Musiker bringen mich noch zum Bahnhof.