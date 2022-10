»In England gibt es viele Leute, die die Politiker wählen, die sie zerstören werden«

privat Helm auf, Maske drüber, Dampf im Kessel: Attila the Stockbroker

Wir führen dieses Interview auf deutsch. Das bringt mich gleich zur ersten Frage: Warum sprechen Sie diese Sprache so gut?

Ich habe dreißig Konzerte in der DDR gespielt. Ich bin wohl der einzige Engländer, der sich für Fremdsprachen interessiert. Ich habe Französisch und Deutsch in der Schule gelernt und Französisch an der Universität studiert. Wobei: Dort habe ich eigentlich Punkrock studiert. Ich war von 1975 bis 1978 an der Uni. Das heißt, ich war beim Anfang des Punk dabei. Wir haben viele Konzerte veranstaltet. Wir haben die Stranglers und alle anderen gebucht, als sie noch unbekannt waren. Alle, außer The Clash und die Sex Pistols, die haben uns nicht gebraucht. Heute bin ich ein alter Sack, aber ich kann sagen: Ich war dabei, und es war wunderbar. Ich habe The Clash 1977 im Hammersmith Palais gesehen, und das war einfach unglaublich.

Wie ist es Ihnen als professionellem Musiker während der letzten Jahre ergangen?

Es war gut, und es war Scheiße. Für meine Beziehung mit meiner Frau Robina war es sehr gut. 40 Jahre lang habe ich mein Leben als Dichter, Liedermacher und Musiker verbracht und war sehr oft unterwegs. Und jetzt waren wir zum ersten Mal zwei Jahre lang die ganze Zeit zusammen – und es war wunderbar. Für viele andere wäre diese Situation nichts gewesen, aber für uns persönlich war es großartig.

Allerdings kann ich kaum beschreiben, wie schwierig es ohne Konzerte war. Ich bin sehr extrovertiert. Ich rede gern mit Leuten. Mein Leben spielt sich in Kneipen, Konzerthallen und im Fußballstadion ab. Das alles gab es nicht. Wir waren persönlich zufrieden, aber ich musste einen Weg für mich finden, um meine Arbeit weiterzuführen. Ich habe viel geschrieben. Ich habe Neues gelernt, auch wenn das für mich schwierig war. Ich bin ein Klischee: der Alte und moderne Technik. Trotzdem habe ich gelernt, wie man Livekonzerte auf Facebook gibt. Und am Ende habe ich für meine 40.000 Facebook-Follower in meinem Büro Konzerte gespielt und habe so oft mehr Leute erreichen können als mit einem normalen Konzert. Obwohl es also auf eine Weise total Scheiße war, war es es auf eine andere Weise sehr gut.

Ich habe das Glück gehabt, dass ich als Attila durch die Welt gereist bin. Ich habe viele Konzerte als Dichter und Liedermacher in Kanada, den USA, in allen englischsprachigen Ländern und überall in Westeuropa gespielt. Und weil ich Französisch und Deutsch spreche, habe ich Kontakte in vielen Ländern. Das Wunderbare bei den Onlinekonzerten war, dass endlich Leute von überall auf der Welt zusammen waren. Das war gut. Aber fast alles andere war total Scheiße.

Für viele Musiker war es auch finanziell sehr schwierig während der letzten Jahre. Wie lief es materiell?

Es war schwierig, aber ich bin sehr gut organisiert. Für mich persönlich war es deshalb okay. Das hat auch damit zu tun, dass ich 64 Jahre alt und seit langem in der Szene aktiv bin. Nach 42 Jahren als Musiker funktioniert es, dass man weiterhin Bücher, CDs oder T-Shirts verkauft. Ironischerweise habe ich auch Geld von der Regierung bekommen, weil ich seit mehr als 40 Jahren selbständiger Künstler bin und mit meinen Steuern immer alles korrekt gemacht habe. Aber für viele junge Musikerinnen und Musiker war es sehr schwierig. Auch für jene aus der anarchistischen Szene, die nichts mit dem Staat zu tun haben wollen und keine Steuern zahlen. Die haben natürlich nichts gekriegt. Wir mussten diesen Leuten helfen, und das haben wir getan. Ich habe Benefizkonzerte gespielt. Außerdem habe ich unter dem Titel »Attila the Stockbroker introduces …« Onlinekonzerte für jüngere Kolleginnen und Kollegen organisiert, von denen die meisten zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Ich veranstalte außerdem jedes Jahr das Glastonwick-Festival, und auch davon haben wir zweimal eine Onlineversion gemacht.

Momentan erleben wir viele Krisen gleichzeitig: Corona, Klima, Krieg, ökonomische Krise. Viele Leute werden depressiv oder zynisch. Sie haben in Ihrem Leben so viele Niederlagen der Linken miterlebt und trotzdem Optimismus und Humor bewahrt. Wie machen Sie das?

Es klingt komisch, aber in der wichtigsten Sache, im Kampf meines Lebens, haben wir gewonnen. Heute Nacht spielt meine Mannschaft Brighton and Hove, und wir sind jetzt gerade fast an der Spitze. Okay, es ist nur Fußball, ich habe ein Lied darüber geschrieben: »Only Football«. Aber wir haben mit unserem Verein 50.000 Leute in unserer Stadt zusammengebracht. Die meisten sind aus der Arbeiterklasse, die meisten haben nichts mit Politik zu tun. Unser Verein hätte auch ein Theater oder ein Park sein können – in unserem Fall war es eben ein Fußballverein, dessen Anhänger ich bin, seit ich sechs Jahre alt war. Meine besten Erinnerungen an meinen Vater hängen mit dem Verein zusammen – und er starb, als ich zehn Jahre alt war. Wir haben gewonnen, und es war ein Kampf gegen den Kapitalismus. Ein Typ sagte: Ich habe die Mehrheit am Verein, ich werde das tun, was ich will, und ihr könnt nichts dagegen machen. Wir haben ihn zur Hölle geschickt, und nach langen Kämpfen ist er gegangen. Dabei haben wir unseren Klub gerettet – und der spielt jetzt in der Premier League. Ja, es ist nur Fußball, aber wir haben damit gezeigt, dass es möglich ist, sich zu wehren, wenn normale Leute zusammenkommen.

Sie waren allerdings nicht nur an der Rettung Ihres Vereins maßgeblich beteiligt, sondern haben die meisten Kämpfe in Großbritannien der vergangenen Jahrzehnte miterlebt und kommentiert oder waren direkt ins sie involviert.

Ja, und es folgte Niederlage auf Niederlage. Aber um uns zu besiegen, mussten sie alle Gewalt aufbieten. Außer Kanonen haben die Behörden alles gegen uns benutzt. Und trotz dieser Repression haben wir in den 1980er Jahren eine unglaublich gute Widerstandsbewegung aufgebaut. Dazu kommt noch etwas anderes. Ich bin kein Engländer, ich bin kein Inselaffe. Ich habe schon gesagt, ich bin der einzige Engländer, der sich für Fremdsprachen interessiert. Das ist natürlich ein Witz. Aber es ist oft seltsam, auf dieser Insel zu leben. Die meisten Leute in der linken und alternativen Szene beispielsweise wissen nicht, dass es in Deutschland ein Netzwerk von besetzten Häusern gibt, in denen ich seit 30 Jahren gespielt habe. So etwas gibt es bei uns nicht. Die Gesetze sind anders.

Sie meinen also den Blick auf alternative Strukturen, die trotz Neoliberalismus überleben konnten.

Wir haben immer neoliberale Regierungen hervorgebracht. Das Mehrheitswahlrecht hat das alles begünstigt. Meine Frau ist jetzt Stadtratsabgeordnete für Labour. Und ich bin auch immer noch dabei, obwohl es natürlich jetzt Scheiße ist. Ich weiß, was mit Jeremy Corbyn passiert ist – ja, okay, die herrschende Klasse macht so etwas. Hätten wir ein anderes Wahlsystem, dann könnten wir alle das wählen, was wir wollen. Jetzt können wir das nicht. Wir müssen bei Labour bleiben und das System verändern. Das ist natürlich sehr schwierig. Und dabei geht es vor allem um England, nicht um Großbritannien. Es gibt einen Unterschied zwischen England und jedem anderen Staat in Europa. Die Engländer – nicht alle natürlich, aber sehr viele – glauben, dass sie einzigartig sind: Wegen des Empires und weil sie auf einer Insel leben. Das betrifft aber nicht die Schotten oder die Waliser – nur die Engländer. Schottland und Wales haben nie eine Tory-Regierung gewählt. Aber sie kriegen immer eine, weil die Leute meiner Altersklasse die Tories wählen, weil in der Zeitung steht, dass sie Tories wählen sollen. Und das ist das nächste Problem. In Deutschland gibt es die Bild – in England haben wir fünf Bild-Zeitungen.

Wer wählt noch Labour?

In meiner Stadt, einer kleinen Hafenstadt in Südengland, hat Labour letztes Jahr zum ersten Mal in der Geschichte mehr als die Hälfte der Sitze im Stadtrat gewonnen. Meine Frau hat, wie gesagt, ebenfalls kandidiert. Südengland wählt also immer progressiver, die Mittelklasse – was immer das genau ist – wählt jetzt Labour. Die Arbeiterklasse hingegen wählt die Tories, und das ist oft schwer zu verstehen. Ehemalige Bergarbeitergebiete, die von Margaret Thatcher zerstört worden sind, wählen jetzt Tories. Und warum? Wegen der Flagge und weil sie keine Asylbewerber wollen und weil Jeremy Corbyn die IRA unterstützt hat und keinen Anzug trug, als er die Königin traf. Dazu fällt mir nur ein: »Arbeiter aller Länder, vereinigt euch. Ihr habt nichts zu verlieren außer euren Gehirns!«

Das bringt mich zum Thema »Brexit«. In der mitteleuropäischen Linken wurde dieser unterschiedlich bewertet – viele begrüßten den Austritt Großbritanniens als Niederlage für die EU. Sie beschreiben in Ihren Kommentaren immer wieder die »Brexit«-Realität. Wie sehen Sie diese heute?

Als in den 1970er Jahren diskutiert wurde, ob Großbritannien Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wird, war ich noch nicht alt genug, um zu wählen. Aber ich bin mit Flugblättern herumgelaufen, auf denen stand: »No to the common market! No to capitalism! Let’s fight one state, not nine!« Außerdem war ich damals Kandidatenmitglied der proalbanischen, prochinesischen Marxistisch-Leninistischen Partei. Ich kenne also die ökonomischen Argumente der Linken zum »Brexit« – und die sind sehr stark. Aber die Leute, die für den »Brexit« gestimmt haben, taten dies nicht, weil sie kapiert haben, dass der Kapitalismus überall die Arbeiter unterdrückt und dass es in einer Riesenorganisation wie der EU leichter ist, die Arbeiter zu zwingen, zu niedrigen Löhnen zu arbeiten. Sie haben für den »Brexit« gestimmt, weil sie keine Ausländer mögen – weil die Ausländer alle arbeitslos sind und dafür Geld kassieren und gleichzeitig den Engländern die Jobs wegnehmen, gleichzeitig! Es waren dumme und naive Argumente, und fast alle, die für den »Brexit« gestimmt haben, waren aus meiner Altersklasse, also über 50 Jahre alt. Das Problem mit den Linken, die sagen, sie seien für den »Brexit«, ist, dass ihre Freunde blöde alte Rassisten und Inselaffen sind. Eine Ausnahme ist die Tageszeitung Morning Star, die ebenfalls für den »Brexit« war. Ich schreibe oft für den Morning Star, und ich schreibe über den »Brexit« das genaue Gegenteil der Zeitungslinie. Das nur als Nebenbemerkung: In England sagen viele, der Morning Star sei stalinistisch. Ich habe für viele Zeitungen geschrieben. Ich habe mit fast allen gestritten, weil sie immer kontrollieren wollten, was ich schreibe oder worüber ich schreibe. Beim Morning Star kann ich immer schreiben, was und wie ich will.

Wie wirkt sich der »Brexit« auf Sie persönlich und Ihre Arbeit aus?

Ich war fast 30 Jahre mit Band auf Tour. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil die bürokratischen Hürden riesig sind. Das ist für mich okay, weil ich auch allein auf der Bühne stehen kann. Aber ich bin eine Ausnahme, die meisten Leute brauchen Musiker. Hinzu kommt wieder mein Alter. Ich bin 64 und habe schon alles gemacht. Aber als junge Band aus Großbritannien nach Festlandeuropa zu fahren, um sich zu verbessern und um neue Fans zu bekommen, ist finanziell fast unmöglich geworden, wenn du nicht sehr viel Unterstützung bekommst.

Zusammengefasst, würde ich sagen: Aus einer kulturellen Perspektive ist der »Brexit« ein Alptraum. Ökonomisch gesehen, aus einer marxistischen Perspektive, könnte man sagen: Der »Brexit« wäre gut, wenn er mit einer linken Regierung geschehen wäre. Auch dann wäre es nicht ganz richtig, aber zumindest etwas richtiger. Meiner Meinung nach sollten wir versuchen, mit unseren Gewerkschaften Verbesserungen durchzusetzen anstatt aus der EU auszutreten. Denn das ist letztlich immer Nationalismus. Auch wenn es vielleicht ein linksorientierter Nationalismus ist – es bleibt Nationalismus. Für mich gibt es nichts Gutes daran.

Wie werden angesichts der derzeitigen krisenhaften Entwicklung die nächsten Monate?

In England und Großbritannien bestimmt zehnmal schlimmer als irgendwo anders. Wir haben eine extrem rechts orientierte Regierung, und die neue Führerin der Konservativen, die von 160.000 Dinosauriermitgliedern gewählt werden wird, hat bereits gesagt, es werde keine »Handouts« geben, also kein Geld umsonst. Was für ein Quatsch! Es werden Leute frieren und verhungern. Das wird nur dann nicht passieren, wenn wir dafür sorgen, dass es nicht passiert. Derzeit sieht es so aus, als ob die Gewerkschaften zusammen kämpfen werden. Ich hoffe wirklich, dass es einen Generalstreik geben wird. Ich fürchte aber, dass die Jugend nicht dazu bereit sein wird, sich gegen die Polizei zu wehren, wie wir es in den 1980er Jahren waren. Und die Tories werden die Macht des Staates gegen uns benutzen, wenn wir uns wehren. Ich habe mein ganzes Leben lang immer gesagt: Wir machen das, das und das. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich weiß, dass ich nicht mehr so wie früher selbst auf die Straße gehen und das tun kann, was ich früher getan habe. Deswegen ist es für mich schwieriger, den anderen zu sagen, sie sollen das oder das machen.

Ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr schlimm werden, viel schlimmer als in Westeuropa. Vor allem in England. Die Schotten und die Waliser haben wenigstens ihre eigenen Parlamente, die ihre Bevölkerung etwas schützen können. Aber in England gibt es so viele Leute, die genau die Politiker wählen, die sie zerstören werden. Wegen der Flagge. Und weil sie keine Menschen in Booten über den Kanal kommen sehen wollen. Und weil Jeremy Corbyn die IRA unterstützt und keinen Anzug getragen hat, als er die Königin traf … Deswegen wählen sie eine Partei, die sie im Winter frieren lassen wird.