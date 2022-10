Anno … 43. Woche

1922, 27. Oktober: Die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori erläutert vor zahlreich erschienenem Publikum an der Berliner Universität Unter den Linden die Grundlagen ihres Konzepts der Kindererziehung. Montessori geht grundsätzlich von der Selbstständigkeit und Individualität des Kindes aus, das sie als »Baumeister seines Selbst« versteht. Die erste Montessori-Schule eröffnet im Juni 1923 in Jena. Unter den Faschisten werden die an der »undeutschen Pädagogik« orientieren Kindergärten und Schulen 1936 verboten und geschlossen

1927, 26. Oktober: Der Unternehmer Gustav Schickedanz gründet in Fürth das Versandhaus »Quelle«. Schickedanz, der 1932 der NSDAP beitritt, baut das Unternehmen unter anderem durch günstige Zukäufe im Rahmen der sogenannten Arisierung zu einem Großbetrieb mit bis zu zwei Millionen Kunden im Jahr 1938 aus. 1943 wird aufgrund von Kriegsschäden der Betrieb eingestellt. Schickedanz erhält von den Alliierten 1945 zunächst Berufsverbot, wird aber im März 1949 in einem Entnazifizierungsverfahren lediglich als »Mitläufer« eingestuft und kehrt an die Spitze des Versandhauses zurück. 1959 macht ihn die Stadt Fürth zum Ehrenbürger.

1957, 27. Oktober: Der reaktionäre, revisionistische Bund der Vertriebenen wird als Dachverband der deutschen Vertriebenenverbände gegründet. In den ersten 20 Jahren seiner Existenz bilden auf jeder Ebene, von den untersten bis zu den höchsten Rängen, ehemalige Nazifunktionäre und Mitglieder der SS die Mehrheit.

1967, 26. Oktober: In Teheran lässt sich der bereits seit 1941 als Schah des Iran an der Spitze des persischen Staates stehende Mohammad Reza Pahlavi offiziell krönen. Als ein Novum in der Geschichte des Landes wird auch seine Frau, Farah Pahlavi gekrönt.

1972, 26. Oktober: Major Mathieu Kérékou übernimmt mit einem Putsch gegen Staatspräsident Justin Ahomadegbé-Tomêtin die Macht in der Republik Dahomey. Er wird Präsident, pflegt gute Kontakte zu den sozialistischen Staaten und schlägt einen antiimperialistischen Kurs ein. 1975 wird das Land in Volksrepublik Benin umbenannt.