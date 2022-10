Motown Grammys

Der Sänger Smokey Robinson (82) und der Musikproduzent Berry Gordy (92) werden von den Veranstaltern der Musikpreise Grammys mit Sonderauszeichnungen geehrt. Zwei Tage vor der Grammy-Verleihung im Februar in Los Angeles sollen die beiden bei einer Gala unter anderem für ihren Einfluss auf die Musikindustrie und auf andere Künstler geehrt werden, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Er fühle sich sehr geehrt, wurde Gordy zitiert – »und zusammen mit meinem besten Freund seit 65 Jahren, dem großartigen Smokey Robinson, das ist wirklich etwas Besonderes!« Gordy hatte einst das Motown-Label in Detroit gegründet, für das auch Robinson gut ein halbes Jahrhundert lang komponierte und sang. (dpa/jW)