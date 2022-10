Der Nachfolger

Mit Demis Volpi (36) steht der nächste Intendant vom Hamburg-Ballett fest. Aus Argentinien stammend und in Toronto und Stuttgart zum Tänzer ausgebildet, steht Volpi, der aktuell Direktor und Chefchoreograph des Balletts am Rhein ist, für einen eher beliebigen, westlich orientierten Stil. Ab August 2024 soll er die weltberühmten Tänzer in Hamburg führen und damit die Nachfolge von John Neumeier antreten. Neumeier, 83, verlässt diesen Sommer nach genau 50 Jahren das Ensemble. Sein Stellvertreter Lloyd Riggins soll auch unter Volpi der Stellvertreter des Chefs bleiben und das Neumeier-Repertoire pflegen. (giso)