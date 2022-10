»Lesen Sie Bücher?«

Sebastian Gollnow/dpa »Naturwissenschaften laufen nicht mehr, ich sag’s seit Jahren«

»Das Schreiben altert nicht gut.«

Rainald Goetz

Aufatmen: Die Masken sind weg, die Webcams aus, die Stände besetzt. Normalität kehrt zurück nach Frankfurt am Main. Der Bratwurstpreis stagniert auf hohem Niveau (vier Euro). Besser um elf Uhr voressen, als um 13 Uhr Schlange stehen. Die Pfeife der Saison bekommt den Deutschen Buchpreis, der dem aktuell besonders darbenden Buchhandel Leben einhauchen soll. Heuer eben Kim de l’Horizon (»Blutbuch«), die/der aus ihrer zweifellos erzählenswerten Emanzipationsgeschichte von den Zwängen der bipolaren Geschlechterordnung eine bedauerlich dünne Suppe aus Kitsch und Klischee gekocht hat. Da wird sich vom Geschlechterzwang »freigehext«, es gibt es Wortspiele mit Wellen und Brandung, weil die demente Großmutter hier auf Berndeutsch »Großmeer« heißt, so was eben. Mehr ein Zettelkasten denn ein Roman, voll erstaunlich steifer Formulierungen und postmodernem Zitateraten. (Dass rechte Trolle nun ihre Gülle ins Netz kippen, weil sie nicht aushalten, dass jemand Schnurrbart und Lippenstift tragen kann, steht auf einem anderen Blatt.) Bei der Verleihung am Montag trällert de l’Horizon ein Liedchen wie weiland Rainald Goetz beim Büchnerpreis. Dann wird der Schopf rasiert, denn »dieser Preis ist nicht nur für mich«, sondern natürlich auch für die tapferen Frauen im Iran, die sich ebenfalls gegen die Knechtung ihrer Körper wehren. In Teheran gibt’s für den Kahlkopf Knast und Schläge, in Frankfurt Applaus und 25.000 Euro. Im Hals kitzelt es säuerlich. Soweit wie immer.

Doch die Massen strömen nicht mehr so massenhaft durch die nun angenehm luftigen Gänge. Ein Drittel weniger Aussteller registriert der Börsenverein. Das merkt man auch in Halle 3, wo seit einigen Jahren die politischen Verlage stehen. Viele sind nicht gekommen. Papiermangel, Auslieferprobleme, Inflation, sinkende Nachfrage. »Die Leute kaufen weniger Bücher, sie haben Dringlicheres zu bezahlen«, sagt der Pressemann des aufstrebenden unabhängigen Verlages, einer der Größten der Kleinen. »Die Großen haben es immer noch nicht kapiert und setzen weiter auf Masse«, sagt der Veteran des anderen. Beide Häuser werden ihr Programm reduzieren.

Bei der Taz gibt es keinen Kaffee mehr. Dafür bei der FAZ. Der Feuilleton-Herausgeber parliert in einer Sitzecke (»Wer hat noch mal den Buchpreis gekriegt?«) und sieht genauso verwildert aus wie der jW-Literaturredakteur und der Chef der Messesecurity. Auf der Bühne berichtet Asli Erdogan von den Taten ihres Namensvetters. Fünf Herren mit glänzenden Schuhen und Schuppen auf den Anzugjacken schlendern herbei, bleiben stehen. Skeptische Blicke, Tuscheln auf türkisch. Grienend gehen sie weiter. Nebenan lässt sich der hessische Ministerpräsident die Auslage der Frankfurter Verlagsanstalt zeigen – deshalb also die ganze Security –, heuchelt professionell Interesse.

Überraschend wenig Blau-Gelb an den Ständen. Eine Selenskij-Biographie hier, ein Buch über den Moskauer Dunkelmann da, das war’s. Ist überall schlimm. Katzenjammer in der linksdominierten Reihe B. Der junge trotzkistische Kleinverleger: »Den Kampf um die friedenspolitischen Positionen in den Gewerkschaften haben wir direkt im März verloren.« Der gesetzte kritische Theoretiker: »Teile der orthodoxen Linken sind mit wehenden Fahnen zum russischen Nationalismus übergelaufen.« Und die liberalen zum ukrainischen.

Das Hemd des verkniffen dreinblickenden Mannes vom Karolinger-Verlag spannt am Bauch, als er sich Richtung Standnachbar beugt, der ihm etwas ins Ohr tuschelt. Kaum Leute hier. Die Kleinviehzüchter aus Schnellroda sind erst gar nicht gekommen. Gehetzt wird trotzdem, nicht von rechts, sondern schön durch die Mitte: In China herrsche ein »totalitärer Führer«, erklärt der Münchner Conférencier Christoph Heusgen am Stand der Bundesregierung, man müsse wegen Taiwan »den Preis hochtreiben«. Exministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nickt wie der Arm einer dieser japanischen Plastikkatzen.

In der Nachbarschaft belehrt ein Verlag über die Grundlagen des Islam, daneben wirbt das Bibelwerk. Schräg über den Gang steht der junge Welt-Stand. Es müsste Preisnachlass geben. Oder Erschwerniszulage. Gespräch am Stand: »Lesen Sie Bücher?« – »Na ja, ich bin eher so esoterisch. Wo muss ich da hin?« Wir schicken die junge Dame zur Bundesbank.

Zehn Stück Pommes für vier Euro. Sie kauen sich wie Gummi. Verlagsleute nebenan: »Naturwissenschaften laufen nicht mehr, ich sag’s seit Jahren.« – »Die Liste derer, mit denen man noch zusammenarbeiten möchte, wird immer kürzer.« – »Die Veranstalterbranche wird sich kaum erholen.« – »Einer muss ja die Fahne hochhalte.«

Anruf der Gastgeberin: Auf dem Coronatest leuchten zwei Striche.