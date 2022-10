Tories auf Suche

Toby Melville / Reuters Kater Larry wartet vor Downing Street Nr. 10 auf den neuen Premier (London, 20.10.2022)

So kurz die Amtszeit von Elizabeth Truss war, die Suche nach dem neuen Premierminister muss schneller gehen. Nur sechs Wochen nach der Ersetzung von Boris Johnson dreht das Karussell sich wieder. Spätestens nächsten Freitag soll verkündet werden, wer das Amt des Premiers antreten wird. Rishi Sunak und Penelope Mordaunt, die im Sommer gegen Truss auf der Strecke geblieben waren, wollen erneut kandidieren. Zudem plant Expremier Boris Johnson seine Rückkehr. Auch einen neuen Parteivorsitzenden müssen die Tories bestimmen, was im selben Verfahren geschieht.

In ihrer kurzen Erklärung zum Rücktritt nach 45 chaotischen Tagen im Amt hatte Truss sich am Donnerstag resigniert gezeigt und anerkannt, dass sie ihre Ziele »nicht mehr umsetzen kann«. Graham Brady, der Vorsitzende des 1922-Komitees, das für die interne Organisation der Partei zuständig ist, erklärte im Anschluss, dass Kandidaten für die Nachfolge der Partei- und Regierungschefin bis Montag 14 Uhr Ortszeit ihre Unterlagen einreichen können. Ein Kandidat benötigt mindestens 100 Unterstützungserklärungen von Abgeordneten – maximal drei Kandidaten sind möglich.

Erreicht nur einer der Bewerber die 100 notwendigen Unterstützungen, wird er automatisch Parteichef und Premierminister. Bleiben mehrere Kandidaten im Rennen, werden zunächst die Abgeordneten in einer »indikativen Abstimmung« ihren gemeinsamen Favoriten wählen. Endet dieses Votum einstimmig, hat der betreffende Kandidat gewonnen – ein unwahrscheinliches Szenario. Es wird also wohl auf eine Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandidaten, an der alle Parteimitglieder online teilnehmen können, hinauslaufen. Spätestens am Freitag wird Brady den neuen Parteichef bekanntgeben. Der wird dann am Montag der folgenden Woche sein Amt in Downing Street Nr. 10 antreten.

Sunak und Mordaunt hatten im Sommer beide jeweils über 100 Unterstützungserklärungen erhalten. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie auch diesmal wieder ausreichend Unterstützer finden werden. Manche Abgeordnete dürften allerdings ins Mordaunt-Lager wechseln, da Sunak seit seiner Niederlage gegen Truss das Image des Verlierers anhängt. Sunak ist derzeit mit einer Quote von eins zu drei der Favorit in den Wettbüros. Er profilierte sich als lautstarker Gegner der neoliberalen Steuerpolitik von Truss. Mordaunt war die erste weibliche Verteidigungsministerin. Sie gilt als die Kandidatin des konservativen Zentrums und als politisch erfahren. Seit 2010 sitzt sie im Unterhaus, arbeitete in acht verschiedenen Ministerien und war über zehn Jahre lang Ministerin. Gegenwärtig ist sie Präsidentin des Unterhauses.

Immer lauter werden die Stimmen, die eine Rückkehr Johnsons fordern. Er soll bereits 48 Unterstützungserklärungen gesammelt haben. Als klar wurde, dass Truss zurücktritt, brach der Expremier seinen Urlaub in der Karibik ab und eilte nach London: »Es ist im nationalen Interesse zurückzukommen«, erklärte er bei seiner Ankunft. Am Freitag erklärte auch Verteidigungsminister Ben Wallace, dass er zu Johnson tendiere. Allerdings habe er noch »einige Fragen zu beantworten«, fügte Wallace mit Blick auf die zahlreichen Skandale während Johnsons Amtszeit hinzu. Die öffentliche Unterstützung des Energie- und Wirtschaftsministers Jacob Rees-Mogg war da deutlicher. Auf Twitter schrieb er am Freitag: »Boris or Bust« (Boris oder nichts).

Finanzminister Jeremy Hunt war zunächst ebenfalls in Spekulationen über die Nachfolge genannt worden. Er nahm sich aber noch am Donnerstag abend selbst aus dem Rennen. Am 31. Oktober wird Hunt dem Unterhaus sein neues Budget vorstellen. Es soll »mittelfristige Pläne zu Wachstum und Haushaltskonsolidierung« beinhalten. Man erwartet, dass Hunt auch unter dem neuen Premierminister für die britischen Finanzen zuständig bleiben wird.