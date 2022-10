1,5 Milliarden im Monat

Yves Herman/REUTERS Viel hilft viel: Motto der EU-Bürokraten von der Leyen (l.) und Michel (Brüssel, 21.10.2022)

Die Ukraine braucht drei bis vier Milliarden Euro im Monat. Um einen »stabilen Einkommensfluss zu haben«, wie es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag ausdrückte, ist Brüssel bereit, das Land im kommenden Jahr mit insgesamt 18 Milliarden Euro zu unterstützen. Die EU-Finanzminister sollen nun einen Mechanismus dafür ausarbeiten. Insgesamt haben die EU und die EU-Staaten von der Leyen zufolge die ­Ukraine seit Beginn der Kriegs mit 19 Milliarden Euro unterstützt. Unter anderem hat die EU Kiew Makrofinanzhilfen in Höhe von neun Milliarden Euro zugesagt, wovon bislang allerdings nur ein Teil ausgezahlt wurde. Nach den Beratungen auf dem am Freitag zu Ende gegangenen EU-Gipfel riefen die Staats- und Regierungschefs dazu auf, noch ausstehende drei Milliarden Euro rasch bereitzustellen.

Während der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Freitag mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin am Telefon über Fragen der internationalen Sicherheit sprach, betonte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow in Moskau, dass Wladimir Putin von Beginn des Einmarschs in die Ukraine an offen für Gespräche gewesen sei. Damit kommentierte er laut TASS die Äußerungen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan, Putin sei jetzt angeblich »viel weicher und offener für den Dialog als in der Vergangenheit«.

Peskow erinnerte daran, dass Putin bereits vor Beginn der »militärischen Sonderoperation« versucht habe, Gespräche mit der NATO, den USA und der OSZE aufzunehmen. »Putin war offen für Gespräche (…). In dieser Hinsicht hat sich also nichts geändert«, betonte Peskow. Es habe sich lediglich die Position Kiews geändert.

Vorwürfe der ukrainischen Regierung, Russland vermine den Staudamm Kachowka, wurden unterdessen zurückgewiesen. Diese seien falsch, zitiert die staatliche Nachrichtagentur RIA den Vizegouverneur der Region, Kirill Stremousow. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte in seiner abendlichen Ansprache am Donnerstag behauptet, Russland plane, den Staudamm in die Luft zu sprengen, um Teile der Region Cherson zu überfluten. Die ukrainischen Streitkräfte treiben dort nach eigenen Angaben ihre Offensive gegen russische Truppen voran.