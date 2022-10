»Bei den Protesten sind alle Klassen beteiligt«

Kani Karampor Linker Widerstand ist im Iran trotz jahrzehntelanger Unterdrückung nicht verstummt (o. D.)

Können Sie kurz Ihre Partei vorstellen?

Komala ist eine marxistische Organisation, unser Hauptziel ist eine sozialistische Gesellschaft. Kurz nach der Revolution 1979 war Kurdistan (Region im Iran, jW) frei, und wir organisierten über Volksräte die Versorgung und Sicherheit in den Städten. Nachdem Khomeini Kurdistan angreifen ließ, waren wir jahrelang als Partisanen in den Bergen. Tausende unserer Genossen ließen ihr Leben. Als erste Partei in Kurdistan organisierten wir systematisch Frauen, bei uns gab es auch Peschmergakommandantinnen. 1983 gründeten wir die Kommunistische Partei des Iran mit Komala als Kurdistan-Organisation.

Ausgelöst durch den Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini in Polizeigewahrsam kommt es seit rund einem Monat zu Massenprotesten im Iran. Wie schätzen Sie diese Bewegung ein?

Anders als bei früheren Bewegungen, die von der Bourgeoisie geführt wurden und deren Aktivisten ihr meist näher als der Arbeiterklasse standen, sind diesmal alle Klassen und Schichten beteiligt – insbesondere die Jugend und die Frauen. Unter den Gesetzen und dem Sittenregime leider schließlich nicht nur Arbeiterinnen, sondern auch Frauen aus der Mittelklasse und sogar der Bourgeoisie. Die Frauen im Iran widersetzen sich der offiziellen Politik. Das ist der Grund, warum sie in der ersten Reihe stehen, sie geben nie auf. Auch unterdrückte nationalen Minderheiten wie Kurden, Belutschen und Araber sind aktuell dabei. Früher waren die Kurden isoliert und als Separatisten verschrien. Das hat sich geändert.

Es gab Berichte über Streiks in der Erdölindustrie. Greifen nun die Ölarbeiter ein, die bereits in der Revolution 1979 eine entscheidende Rolle gespielt haben?

Bislang sind nur die Arbeiter kleiner Firmen in den Streik getreten. Dazu muss man wissen, dass die meisten Beschäftigten in der Ölindustrie bei staatlichen Unternehmen angestellt sind. Diese Arbeiter, die bessere Arbeitsbedingungen haben, streiken noch nicht.

Hat die jetzige Protestbewegung das Potential zum Sturz der Islamischen Republik?

Diese Bewegung hat Kapazitäten, solange zu kämpfen, bis die Regierung stürzt. Doch was dann? Wir erinnern uns an 1979, als zwar der Schah ging, aber die islamistische Bewegung an die Macht kam. Es geht uns nicht darum, als Partei zu regieren: Vielmehr wollen wir aufzeigen, wie sich das Volk in einer auf Räten basierenden Gesellschaft selbst regieren kann. Aufbauend auf unserer Erfahrung versuchen wir, die Aktivisten zu schützen, damit sie nicht verheizt werden. Darum sagen wir insbesondere zu den jungen Leuten, dass jetzt nicht die Zeit des bewaffneten Kampfes ist und wir sehr rational Schritt für Schritt vorangehen müssen, um Opfer zu vermeiden. Es muss zunächst darum gehen, die Städte für die Regierungskräfte dichtzumachen, um keine großen Verluste zu erleiden. Das ist uns in Kurdistan teilweise gelungen.

Ende September hat die iranische Armee die Stützpunkte kurdischer Parteien aus dem Iran in der Kurdistan-Region des Irak bombardiert. Was verspricht sich Teheran davon?

Seit dem Sturz des Baath-Regimes im Irak 2003 betrachtet die iranische Regierung das Nachbarland faktisch als Teil des eigenen Staatsgebiets. Die Bombardierung unserer Camps fügt uns keinen großen Schaden zu, ist aber ein Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber der dortigen Regierung. Zudem will die iranische Führung suggerieren, dass es im Iran keine Probleme gibt und die Unruhen vom Ausland geschürt werden.

Sehen Sie die Gefahr, dass aus dem Ausland versucht wird, Einfluss auf die Protestbewegung im Iran zu nehmen?

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass imperialistische Mächte versuchen, Kontrolle über die Protestbewegung zu erlangen. Doch im Moment wollen die Imperialisten die Regierung im Iran nicht stürzen. Und wir streben keine Farbenrevolution an, sondern eine richtige Revolution der Arbeiterklasse. In den kurdischen Gebieten des Iran verfügen die Imperialisten zudem über keinen großen Einfluss, anders als im irakischen Kurdistan.