Ein jeder Fußballfan kennt und liebt das Derby gegen den Stadtrivalen oder Erzfeind. Derbys sind das Salz in der Fußballsuppe. Aber so ein Spiel der Spiele bedarf immer auch der Vorbereitung, was die Vorfreude noch steigert. Choreographien werden gebastelt und Fanmärsche organisiert. So war es auch letztes Wochenende in Hamburg. Beide Fanszenen standen vor dem Spiel am Millerntor voller Vorfreude unter Spannung.

Offensichtlich waren aber nicht nur die Fanszenen gut vorbereitet, sondern auch Team Blau. Und diesmal ganz besonders die vor Ort tätige Bundespolizei. Bekanntlich gibt es bei der Bundespolizei keine Kennzeichnungspflicht. Genau das war bei der letzten Novelle des Bundespolizeigesetzes von den Fanszenen aber gefordert worden. Ins Gesetz aufgenommen wurde sie freilich nicht.

So eine Kennzeichnung wäre allerdings am letzten Wochenende in Hamburg wohl bitter nötig gewesen. Jeder dürfte die verstörenden Bilder polizeilichen Handelns gegen St.-Pauli-Fans gesehen haben. Polizeibeamte, die nicht einfach nur versuchen, Fans festzunehmen, sondern jede Verhältnismäßigkeit vermissen lassen. Reflexartig kamen wieder die Reaktionen aus dem Polizeibereich, dass es sich da ja nur um Ausschnitte handele und niemand wisse, was vorher gewesen sei. Dies ist auch aus meiner Strafverteidigersicht sicherlich richtig. Sobald man sich aber das gewalttätige Einwirken von Bundespolizisten auf die Fans ansieht, ist es völlig unerheblich, was vorher gewesen war. Schläge mit Fäusten und Ellenbogen auf Nacken und Wirbelsäule auf wehrlos am Boden liegende Fans durch einzelne oder sogar mehrere Beamte können zu keinem Zeitpunkt verhältnismäßig sein.

Was dort zu sehen war, ist nichts anderes als Polizeigewalt. Auch wenn die Polizei nach dem Grundgesetz das Gewaltmonopol hat, liegt Polizeigewalt immer dann vor, wenn die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt wird. Und das war am letzten Wochenende in Hamburg der Fall. Es bleibt zu hoffen, dass trotz fehlender Kennzeichnungspflicht die entsprechenden Beamten ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden können. Auch die breite Öffentlichkeit muss endlich die Augen für dieses strukturelle Problem bei der Polizei öffnen. Wie die Vergangenheit zur Genüge zeigt, kann Polizeigewalt jeden von uns noch in den scheinbar harmlosesten Situationen treffen. Fußballfans gehören zu denen, die dies jedes Wochenende erleben müssen.

Es wird Zeit, dass die Polizeiinstitutionen sich um Selbstkritik und Aufklärung bemühen und der berüchtigte Korpsgeist verschwindet. Auch eine öffentliche Entschuldigung von zuständigen Politikern und den Pressesprechern der Polizei könnte dazu beitragen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.