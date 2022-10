Neues Relief

Der Förderverein Felsenkeller und der Freundeskreis Rosas Salon veranstalten am 21. Oktober in Leipzig eine Hom­mage an Rosa Luxemburg, ihre Freun­din Mathilde Jacob und den gebürtigen Leipziger Karl Liebknecht. Die Vorsit­zen­de der Berliner Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dagmar Enkelmann, wird zwei neu aufge­stellte Terracottastelen für Mathilde Jacob und Karl Liebknecht der Bild­hau­­erin Ingeborg Hunzinger enthüllen. Dank privater Spenden konnte vor dem Haupteingang des Felsenkellers ein Denkzeichen für Rosa Luxemburg gesetzt werden. Die hatte dort am 27. Mai 1913 die politische Weltlage erörtert und dabei unmissverständlich formuliert: »Solange das Kapital herrscht, werden Rüstungen und Krieg nicht aufhören.« Das noch heute gültige Argument steht nun als metallener Schriftzug für alle sichtbar im öffentlichen Raum; die Namen der Spender sind auf einer Tafel im Foyer dokumentiert. (jW)