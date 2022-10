Giftgas gegen Zivilisten

Charles M.Vella/IMAGO/ZUMA Wire Gasmasken für die Guerilla: Europaweite Proteste gegen türkische Giftgasangriffe (Den Haag, 17.5.2022)

Die junge Frau liegt in einer Höhle und lacht manisch. Wenig später ist sie tot. Die wackeligen, dunklen Aufnahmen einer Handykamera dokumentieren mutmaßlich die Folgen eines türkischen Giftgasangriffs in den Bergen der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak.

Das Video, das am Dienstag von der kurdischen Nachrichtenagentur ANF veröffentlicht wurde, zeigt eine Kämpferin der Volksverteidigungskräfte (HPG), der Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Vermutlich wurde ihre Einheit mit chemischen Waffen angegriffen, mit einem Giftgas, das das Nervensystem beeinträchtigt und die physiologischen Funktionen des Körpers stört. Auf plötzliche Euphorie folgen Atemnot und Krampfanfälle. Zeugen der Giftgasangriffe von Halabdscha 1988 im Irak beschrieben ähnliche Symptome.

Laut einer Bilanz, die die HPG am Montag veröffentlichte, wurden in der Autonomen Region Kurdistan in den letzten sechs Monaten mindestens 2.476mal international geächtete Bomben und chemische Waffen eingesetzt. Am Dienstag gab die Guerilla die Identitäten von 17 ihrer durch Chemiewaffen getöteten Kämpferinnen und Kämpfer bekannt.

Nicht nur die Guerillakämpfer in den Bergen, auch die Organisation Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) beschuldigt die Türkei des Gebrauchs verbotener chemischer Waffen in ihrem Kampf gegen die kurdischen Einheiten. Die IPPNW hatten am 12. Oktober einen Bericht veröffentlicht, in dem sie den NATO-Staat Türkei für die Einsätze verantwortlich machen und eine internationale Untersuchung fordern. Während einer einwöchigen Erkundungsmission im September hatten Experten der Vereinigung zumindest indirekte Beweise für Chemiewaffeneinsätze in der Region Kurdistan gefunden. Da die vorliegenden Hinweise dafür ausreichten, fordern sie eine unabhängige Untersuchung.

Von den Angriffen sind nicht nur Guerillakämpfer betroffen, sondern auch Zivilisten. »Im letzten Jahr mussten drei Bewohner des Dorfs Hirur nach einem Chemiewaffenangriff ins Krankenhaus eingeliefert werden«, sagte Meral Cicek, Vorsitzende des Kurdish Women’s Relations Office (REPAK) mit Sitz in Sulaimanija in der Autonomen Region Kurdistan, am Mittwoch gegenüber junge Welt. »In dem Gebiet, das von der türkischen Armee mit chemischen Waffen angegriffen wird, wohnen auch Zivilisten. Diese betreiben Landwirtschaft«, so Cicek. Es sei möglich, dass die in diesem Gebiet angebauten Produkte, das Wasser und die Erde durch die Angriffe chemisch vergiftet werden. Das sei bisher nicht untersucht worden.

Es gibt eine ganze Liste von völkerrechtlichen Übereinkommen gegen Chemiewaffen. Angefangen mit der Haager Konvention von 1899, dem Vorläufer der Genfer Konvention. Chemiewaffen sind international geächtet. Sie verletzen sowohl das Völkerrecht als auch das Kriegsrecht und – wie der Name schon vermuten lässt – die Chemiewaffenkonvention von 1997.

Genau auf diese internationalen Vereinbarungen berufen sich die NATO-Partner des Aggressors Türkei gerne, um »Interventionen« in Staaten zu starten, die angeblich Chemiewaffen einsetzen. Bei der Türkei allerdings scheint sie der Einsatz verbotener Waffen wenig zu stören. Auf jW-Anfrage antwortete das Auswärtige Amt am Donnerstag, es lägen ihm keine Hinweise vor, die den Vorwurf, die Türkei habe Chemiewaffen eingesetzt, bestätigen würden.

Laut dem IPPNW-Bericht aber hat der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am 16. Februar 2021 vor dem türkischen Parlament erklärt, dass das türkische Militär Tränengas im Kampf gegen die PKK eingesetzt habe. Das Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) besagt, dass Tränengas nur zur Bekämpfung von »Unruhen« im eigenen Land erlaubt sei, beispielsweise bei Demonstrationen. Sein Einsatz ist im militärischen Umfeld streng verboten.

»Es handelt sich um ein schweres Kriegsverbrechen, das vor den Augen der Weltöffentlichkeit und der internationalen Institutionen geschieht«, sagte Zagros Hiwa, Sprecher des die PKK und ihre Schwestervereinigungen umfassenden Dachverbandes Union der Gemeinschaften Kurdistans (KCK), am Donnerstag gegenüber jW. Die Türkei setze seit 25 Jahren chemische Waffen gegen die kurdische Guerilla ein. »Die NATO-Partner stellen wirtschaftliche und politische Interessen über das Völkerrecht und respektieren ihre eigenen ›Werte‹ nicht.«