»Trotz Krise und Krieg: Bio bleibt«

Rupert Oberhäuser/imago images Noch sind die Regale gefüllt: Biomarkt in Köln (9.10.2019)

Die Lebensmittelpreise steigen rasant an. Wie stark ist die Biobranche davon betroffen?

Das hält sich in Grenzen. Die Preise für Biolebensmittel sind kaum gestiegen, im Schnitt um fünf Prozent. Im Gegensatz dazu sind die Preise bei konventionellen Lebensmitteln in den vergangenen Monaten zum Teil um 20 Prozent in die Höhe geschnellt. In bestimmten Bereichen, bei Milch, Butter und Joghurt etwa, sind einige konventionelle Produkte bereits teurer als die entsprechenden Biolebensmittel.

Welche Gründe gibt es dafür?

Fakt ist: Die Preisdifferenzen zwischen konventionellen und Biolebensmitteln sind während der Inflation kleiner geworden. Die Preise für konventionelle Lebensmittel sind auch deswegen so drastisch gestiegen, weil die Kosten für chemisch-synthetische Pestizide und künstliche Dünger extrem nach oben geklettert sind – teilweise um das Zehnfache. Da diese Mittel bei der Herstellung von Biolebensmitteln nicht zum Einsatz kommen, ist Bio zumindest von diesen Preissteigerungen nicht betroffen. Hinzu kommen kürzere Lieferwege und regionale Strukturen bei unseren Produkten. Das spart Kosten.

Sind Bioläden und -supermärkte ökonomisch stabil, oder drohen auch dort vereinzelt Insolvenzen?

Es ist richtig: Der Naturkostfachhandel, der 2020 überdurchschnittlich zulegte und traditionell ausschließlich Bioprodukte handelt, weist im Vergleich zu den Vorjahren stärkere Rückgänge auf. Dabei liegt das Halbjahresumsatzniveau beim Biofachhandel ungefähr auf dem Niveau von 2019, also vor Beginn der Coronapandemie. Allerdings kommen im Augenblick die enorm gestiegenen Kosten unter anderem für Energie, Verpackungen, Transport und Miete hinzu. Vereinzelte Läden mussten bereits schließen, andere befinden sich in Schutzschirmverfahren mit dem Ziel der eigenständigen und erfolgreichen Sanierung.

Und das heißt mittelfristig?

Solange sich die derzeitigen Bedingungen von Krise und Krieg nicht ändern, bleibt auch die Biobranche weiterhin stark herausgefordert. Aber Bioprodukte sind gewollt von Politik sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern. Daran besteht auch jetzt kein Zweifel. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, 30 Prozent Bio bis 2030 in Deutschland zu erreichen. Denn unsere Branche bietet wegweisende Lösungen: mehr Nachhaltigkeit, mehr Klimaschutz, mehr Artenvielfalt, mehr artgerechte Tierhaltung. Selbst wenn Kundinnen und Kunden aktuell eher zu den günstigeren Handelsmarkenprodukten im Supermarkt oder Discounter greifen, sie greifen immer noch zu Bio. Wir sind deshalb überzeugt: Bio bleibt. Gerade jetzt.

Welche Maßnahmen können die Krisenfolgen für Ihre Branche begrenzen?

Es gilt, sich gerade in diesen Momenten für Unternehmen einzusetzen, die eine Versorgung mit gesunden und klimafreundlichen Lebensmitteln sicherstellen. Im Grunde geht es um eine an der Ökologie ausgerichtete Wirtschafts- und Mittelstandspolitik. Wir als Verband fordern gegenüber der Politik ein integriertes Konzept aus steuerlichen Anreizen, sozialer Abfederung sowie der Bepreisung von Umweltleistungen und -schäden. Dadurch würden die Unternehmen gefördert, die nachhaltig und umweltschonend Lebensmittel und Alltagsgüter produzieren. Ein Beispiel: Wir fordern eine Reduktion der Mehrwertsteuer für pflanzliche Biolebensmittel und Naturwaren auf null Prozent.

Haben Kundinnen und Kunden ihr Konsumverhalten in der Krisenzeit verändert?

Unter dem Eindruck von Inflation und Ukraine-Krieg sowie steigenden Kosten bei Energie, Mobilität und Alltagsversorgung achten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Lebensmitteleinkauf derzeit verstärkt auf den Preis. Das macht sich im gesamten Lebensmitteleinzelhandel bemerkbar. Kundinnen und Kunden kaufen weiterhin Bio, greifen aber verstärkt zu den günstigeren Eigenmarken der Händler. Wir raten aber dazu, sich nicht auf das altbekannte Preisimage im traditionellen Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise bei Discountern zu verlassen. Statt dessen sollte ganz aktiv hingeschaut und der Preis verglichen werden. Soll heißen: Der Einkauf im Bioladen oder Biosupermarkt kann nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel schonen.