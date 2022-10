Ein Entlassener

Gelsenkirchen. Nach nur vier Monaten hat sich der FC Schalke 04 von Trainer Frank Kramer getrennt. Kramer werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden, gab der Fußballbundesligist nach dem 1:5 (0:3) am Dienstag abend in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen die TSG 1899 Hoffenheim bekannt. »Nach dem Aufstieg haben wir uns gemeinsam einem Ziel verschrieben: dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Bis zuletzt waren wir der Überzeugung, dass wir die Trendwende in der bestehenden Konstellation schaffen können. Aus unserer Sicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem wir personelle Veränderungen vornehmen müssen«, sagte Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch. (dpa/jW)