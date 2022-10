Schlechter Ruf

Sputnik/Mikhail Metzel via Reuters Reinen Wein einschenken: General Sergej Surowikin bei einem Militärtreffen in Sotchi (3.11.2021)

Armeegeneral Sergej Surowikin genießt einen Ruf, der seinem Namen Ehre zu machen scheint. Die russische Wortwurzel »surowoj« bedeutet »streng, grausam«. Surowikin, der am 8. Oktober dieses Jahres zusätzlich zu seiner Funktion als Oberkommandierender der russischen Luft- und Weltraumstreitkräfte das Kommando aller in der Ukraine kämpfenden russischen Truppen übernommen hat, gilt als Hardliner. Der 1966 in Nowosibirsk geborene Berufssoldat war im Laufe seiner Karriere mehrfach mit dem Vorwurf konfrontiert, dem Leben ihm unterstellter Soldaten oder störender Zivilisten geringen Wert beizumessen.

So gab er 1991, während des versuchten Staatsstreichs zur Rettung der Sowjetunion, als Kompaniechef der Taman-Motorschützendivision den Befehl, in eine Menschenmenge hineinzurollen, die seinen Schützenpanzern den Weg versperrt hatte. Dabei wurden drei Demonstranten getötet. Ein Ermittlungsverfahren gegen Surowikin auf Grund dieses Vorfalls wurde nach einem Jahr eingestellt. Surowikin erhielt als eine Art Haftentschädigung die Beförderung zum Major.

Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung wurden ihm im zweiten Tschetschenien-Krieg nachgesagt. Diese Vorwürfe blieben auch auch von seiten russischer »Menschenrechtler« eher vage. Im weiteren Verlauf seiner Karriere soll er einen Untergebenen derart »zur Sau gemacht« haben, dass sich dieser 2011 unmittelbar nach seinem Gespräch mit Surowikin das Leben nahm. Auch hier seien Restzweifel erlaubt.

2017 kommandierte Surowikin einige Monate lang die russischen Truppen in Syrien. Die US-Organisation Human Rights Watch machte ihn für die Strategie des Bombardements von Städten in der Provinz Idlib verantwortlich, und entsprechend erblickten westliche Beobachter in den jüngsten Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur und Energieversorgung sofort seine Handschrift.

Doch ein sturer Kommisskopf ist er wohl, trotz seines durch solche Geschichten genährten Images, eher nicht. Das erste Interview, das Surowikin nach seiner Ernennung dem staatlichen Fernsehsender Rossija 24 gab, sorgte in der Öffentlichkeit des Landes für Aufregung. Surowikin erklärte dort am Dienstag, die russische Strategie beruhe auf den Vorgaben, das Leben eigener Soldaten und der Zivilbevölkerung bestmöglich zu schonen. Das kann man glauben oder nicht. Er gab aber auch erstmals zu, dass die Lage der russischen Truppen um die südukrainische Gebietshauptstadt Cherson »kompliziert« sei und dass »schwere Entscheidungen bevorstehen«. Der Großteil der russischen »Militärblogger«-Szene würdigte, dass der Bevölkerung erstmals reiner Wein über die militärische Lage eingeschenkt worden sei.

Was allerdings die von Surowikin angesprochenen »schweren Entscheidungen« konkret bedeuten, darüber gibt es sehr verschiedene Ansichten. Die einen sehen darin eine Art Einstimmung der russischen Öffentlichkeit darauf, dass Cherson demnächst geräumt werden müsse, um eine Einkesselung der dort stationierten 15.000 bis 20.000 russischen Soldaten zu vermeiden. Andere vermuten in den Äußerungen Surowikins die Ankündigung, dass Russland eine weitere Verschärfung seiner Kriegführung vorbereite.