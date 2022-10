»Dafür war die Finanzlobby zu stark«

Schöning/IMAGO Computer hinter Glas: Die schnellsten Geschäfte tätigt Software – und löst damit auch schon mal einen Crash aus (Frankfurt am Main, 22.5.2022)

Vor zehn Jahren einigte sich ein Teil der EU-Länder auf eine Finanztransaktionssteuer. Was ist seither in diese Richtung geschehen?

So gut wie nichts mehr. Elf Mitgliedstaaten haben sich am 9. Oktober 2012 auf ein Eckpunktepapier geeinigt. Zuvor hatte die EU-Kommission den Mitgliedstaaten einen Gesetzentwurf vorgelegt, der jedoch scheiterte. Neun Länder sind noch in der »verstärkten Zusammenarbeit« übriggeblieben. Über das Papier wurde hin und her diskutiert. Mal passte dem einen, dann dem anderen etwas nicht. Belgien wollte zum Beispiel nicht, dass die Altersversicherung davon betroffen ist, da diese ja auch auf den Finanzmärkten gehandelt wird. Einige östliche Länder haben festgestellt, eine Teilnahme lohne sich nicht, da die Finanzmärkte bei ihnen gar nicht ausreichend vorhanden sind. Dann stand auch die Frage im Raum, wie man diese Länder beteiligt an den steuerlichen Einnahmen. Das zog sich über ein Jahr hin, bis Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kam und eine Aktiensteuer, wie es sie dort gibt, vorschlug. Olaf Scholz stimmte dem damals noch als Finanzminister zu. Dann ging es nur noch um eine Aktiensteuer, wo die Derivate gerade nicht der Steuer unterworfen würden. Dabei ist das die große Masse der Spekulationen an den Finanzmärkten.

Wie könnte eine solche von ­ATTAC geforderte Steuer konkret aussehen?

Die ursprüngliche Forderung war, 0,5 Prozent Steuern auf den Handel an den Finanzmärkten zu erheben. Bei jeder Transaktion. Das klingt zunächst nach einem sehr kleinen Steuersatz. Allerdings gibt es an den Finanzmärkten eher geringe Gewinnmargen. Die große Masse kommt zustande, weil so große Werte getauscht werden. Der schnelle Computerhandel macht die Finanzmärkte unsicher und risikoreich. Er würde durch die Steuer unattraktiv und vermutlich aufhören. Das Motto von ATTAC war von Anfang an: Entwaffnet die Finanzmärkte!

Sie argumentieren, dass auch in der gegenwärtigen Weltlage eine Finanztransaktionssteuer ihren Beitrag zur Krisenbekämpfung leisten könne. Wie das?

Wir sehen gerade, dass die Finanzmärkte ziemlich gut dabei sind, die Energiepreise hochzutreiben. Das sind zum Teil spekulative Preise, die wir jetzt bezahlen sollen. Insofern wäre es ein großer Segen, wenn wir dieses Instrument mittlerweile hätten.

Auch wenn unsere Kampagne sehr erfolgreich war und wir die Finanztransaktionssteuer populär gemacht haben: Für ihre tatsächliche Einführung war die Finanzlobby zu stark. Das Fenster dafür ist wieder zu. Doch die Zeit für eine Reaktivierung unserer Kampagne wird wieder kommen, da bin ich mir sicher.

Mit der Ampelkoalition ist das also nicht zu machen?

Die FDP ist in Steuerfragen eine dogmatisch ideologische Partei. Ihre steuerpolitischen Vorhaben gehen an den realen Notwendigkeiten vorbei. Es hat ja bereits vor 2012 eine ganz lange Kampagne gebraucht, damit die Bundesrepublik international für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer eintrat. Zuerst war die Union dagegen, dann die FDP. Die SPD war nur so halb dafür. Erst durch die Kampagne »Steuer gegen Armut«, Unterschriftensammlungen und Petitionen wurde Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen und diese Möglichkeit auch im Finanzausschuss angehört. Langsam, aber sicher wurde dafür eine Mehrheit im Bundestag geschaffen.

Sie kämpfen weiter für eine solche Steuer, sagen aber auch, dass es nur ein kleiner Beitrag zur Regulierung der Finanzmärkte ist.

Im Grunde genommen, haben wir diese Kampagne vorübergehend eingestellt bis sich wieder eine Gelegenheit bietet, dieses Instrument einzuführen. Beim letzten Mal waren die Zusammenbrüche an den Finanzmärkten 2008 und 2009 ausschlaggebend, um zumindest vorübergehend eine Einigkeit in der Frage der Besteuerung von Finanztransaktionen zu erreichen.

Ist dann nicht die gegenwärtige Energiepreiskrise gut geeignet?

Ich glaube nicht. Jede Kampagne hat ihre Zeit. Jetzt ist ATTAC mit anderen beschäftigt: »solidarischer Herbst«, »klimagerechte Mobilität für alle«, »Nein zur Aktienrente« oder »Vermögensabgabe und Steuer«, um nur einige zu nennen.