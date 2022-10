Entropie geht immer

Vincent Isore/IP3press/imago images Moderner Klassiker entfremdeter Arbeit: Amazon-Center (Bretigny, Frankreich, 2019)

Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass Entfremdung einer der am meisten diskutierten Begriffe der Gesellschaftstheorie des 20. Jahrhunderts ist. Nach einer Hochkonjunktur in den 60er und 70er Jahren, in welcher der Begriff auf psychologische, anthropologische oder gar weltgeschichtliche Erscheinungen ausgedehnt wurde, traute sich in den 80er und 90er Jahren kaum jemand, das Wort auch nur in den Mund zu nehmen. Das bedeutete nicht, dass Entfremdung überwunden war. Mitnichten. Untersucht wurden die Phänomene auch, fortan sprachen Wissenschaftler aber mehr von Stress, Depression oder Burnout. Erst in den 2010er Jahren, als die Dauerkrise Kapitalismus wieder stärker ins wissenschaftliche Bewusstsein rückte, griff die Wissenschaft eher auf den Begriff Entfremdung zurück, wie er von der Aufklärung, der klassischen deutschen Philosophie, Marx und dem Marxismus entwickelt wurde.

Zu einem Buch zusammengebundene Aufsätze der US-amerikanischen Philosophieprofessorin Amy E. Wendling, die am Beginn der Renaissance der Beschäftigung mit Entfremdung entstanden, haben es nun über den Atlantik in die deutsche Sprache geschafft.

Preis der Vernichtung

Die Autorin nimmt sich viel vor. Es geht um den begriffsgeschichtlichen Hintergrund der Entfremdung, Marxens Verwendung in seinem Gesamtwerk, den Zusammenhang von Entfremdung und Technologie sowie die Rolle von Technologie im Kapitalismus und im Kommunismus. Die alle Aspekte miteinander verbindende Frage für Marx und auch für uns ist, wie es gelingen kann, »die modernen Produktionsmittel, die Kombination der Arbeitskräfte und die Arbeitsteilung von der ausbeuterischen Produktionsweise (zu) befreien«, die sie selbst ins Leben gerufen hat. Es wäre freilich vermessen, wenn die Autorin die Last zu tragen hätte, diese Frage zu beantworten. Das kann nur in der Praxis geschehen. Ihr geht es vor allem darum, zu klären, wie Marx seine Gedanken entwickelte. Weil sie das nicht nur anhand von Marxens Werk zeigt, sondern ihn in die wissenschaftliche Situation des 19. Jahrhundert einbettet, sind ihre Studien auch vornehmlich wissenschaftshistorisch orientiert. Sie zeigt, wie Marx Impulse der französischen Aufklärung, der englischen politischen Ökonomie und deutschen Philosophie aufgenommen und sie kritisch mit der Maßgabe verarbeitet hat, dass die Philosophie »aus ihrer erklärenden Rolle« heraustritt und »das Reich der Politik als Agitator« betritt. Entfremdung wurde von Marx als Moment und Folge des gesellschaftlichen Systems der Arbeit aufgefasst. Sie zeigt, wie der Begriff bei Marx im Alter verschwindet, obgleich der Sachverhalt, insbesondere im Zusammenhang mit der Maschinerie, immer wieder auftaucht. Es sind die vom Menschen geschaffenen und aufrechterhaltenen gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Objektivationen, die ihn wiederum unterjochen. Jede Ausweitung des gesellschaftlichen Reichtums wird nur um den Preis der Deformation oder gar Vernichtung der Produzenten und ihrer Fähigkeiten erkauft. Die Maschinerie zeigt das augenfällig.

Materie ist Bewegung

Die stärksten Partien in einem ansonsten sehr redundanten Buch sind die, in denen Wendling darlegt, wie Marx mit der zu seiner Zeit entstehenden Thermodynamik bekannt wurde. Sie bot vielen Wissenschaften ein universelles Modell der Funktionsweise der Wirklichkeit an: »Alle Materie ist Bewegung in unterschiedlichem Ausmaß, träge oder schnell, und alle Kraft ist ebenfalls Bewegung.« Auch Marxens Begriff der Arbeitskraft sei hiervon geprägt gewesen. Überhaupt lieferte die Thermodynamik die begriffliche Vorlage für die Struktur des Kapitalismus in Form der Entropie. Der Kapitalismus gleiche einer tendenziell alles verschlingenden Maschinerie, die mit Hochdruck betrieben werden müsse, dabei aber seine eigenen Reproduktionsbedingungen untergrabe. Die Folgen für die Subjekte und Natur sind gravierend. Die Verallgemeinerung der Maschinerie bedeute für die Individuen immer die Gefahr der Ersetzung und Dequalifizierung, Anstieg des Umfangs der Arbeit und Steigerung der Intensität.

Leider bestimmt sie nicht die Grenzen ihrer Methode und konstruiert Widersprüche, wo keine sind. Angeblich verdränge Marxens Krisentheorie zusehends seine Theorie der proletarischen Revolution. An einer anderen Stelle behauptet sie, dass das Verhältnis von gesellschaftlicher Entwicklung und revolutionären Bruch bei ihm »ungeklärt« sei bzw. sogar einander widersprechen würde. Wie Krisen- und Revolutionstheorie (auch für uns) zueinander stehen könnten, fragt sie gar nicht. Diese Unklarheiten sind nicht nur in einer unbegründeten Trennung des wissenschaftlichen vom politischen Marx und der impliziten Entgegensetzung zum ungenannten Engels begründet. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie ständig Kobolze schießt. So werden die Produkte wissenschaftlicher Arbeit zu schöpferischen Subjekten stilisiert, was sich auch sprachlich ausdrückt. Der Kapitalismus sei »das Produkt der Verschränkung von Thermodynamik und Humanismus«. Wissenschaftliche Disziplinen und Ideologien produzieren aber nicht.