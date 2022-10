Urteil stärkt Mitbestimmungsrechte

C. Hardt/Future Image/imago images Verdi-Kundgebung in Düsseldorf (1. Mai 2021)

In einer Erklärung der IG Metall und von Verdi vom Dienstag zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Besetzung von Aufsichtsratsposten heißt es:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) und die IG Metall begrüßen die positive Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Zusammensetzung von Aufsichtsräten. Danach untersteht die Beteiligung der Gewerkschaftsvertreter*innen im Aufsichtsrat auch nach Wechsel der Rechtsform nationalem Recht. Der Europäische Gerichtshof bestätigt damit die Auffassung der Gewerkschaften und des Bundesarbeitsgerichtes (BAG), das die Vorlagefrage formuliert hatte.

Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, verdeutlicht: »Die Mitbestimmung ist ein hohes Gut. Es ist gut, dass jetzt auch durch europäische Rechtsprechung bestätigt wurde, dass der Umgehung der Unternehmensmitbestimmung bei einem Wechsel der Rechtsform in eine SE Grenzen gesetzt sind. Die Entscheidung unterstreicht die Bedeutung gewerkschaftlicher Sitze in Aufsichtsräten. Die Unternehmen sollten die Signale hören und zum Gewinn aller mit den Gewerkschaften arbeiten, nicht gegen sie.«

Christoph Meister, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand: »(…) Der Gerichtshof bringt deutlich zum Ausdruck, dass Sitz und Stimme der Arbeitnehmer*innen und ihrer Gewerkschaften im Aufsichtsrat auch dann zu wahren sind, wenn Unternehmen ihre Rechtsform ändern.«

Hintergrund des Verfahrens der deutschen Gewerkschaften IG Metall und Verdi gegen das Softwareunternehmen SAP SE ist, dass das Unternehmen sich im Jahr 2014 von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht in eine SE umgewandelt hatte. Dabei wird zwischen einem besonderen Verhandlungsgremium der Arbeitnehmer*innen (BVG) und der Unternehmensleitung darüber verhandelt, wie die Mitbestimmung im künftigen Unternehmen, also der SE, gestaltet wird. Bei SAP hatten das BVG und das Unternehmen unter anderem vereinbart, dass zukünftig der eigenständige Wahlgang für die Vertreter*innen der Gewerkschaften und somit die Beteiligungsgarantie der Gewerkschaften im Aufsichtsrat wegfallen kann. Verdi und IG Metall hielten die entsprechenden Regelungen in der Vereinbarung für nichtig. (…)

Die Organisation »Ausgestrahlt« kritisierte am Dienstag den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken:

Zur Anordnung von Bundeskanzler Scholz, eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen, um den Weiterbetrieb aller drei AKW bis Mitte April 2023 zu ermöglichen, erklärt Armin Simon von der ­Antiatomorganisation Ausgestrahlt: »Das Ansinnen von Bundeskanzler Scholz, alle drei AKW in Deutschland bis April 2023 laufen zu lassen, vergrößert genau die Probleme, die zu lösen es vorgibt. So führt ein Weiterbetrieb der AKW in Deutschland laut Stresstest in kritischen Situationen zu einem erhöhten (!) Bedarf an Reservekraftwerken in Frankreich (und reduzieren ihn im Gegenzug in Italien). Die deutschen AKW verschärfen also den Kraftwerkmangel ausgerechnet dort, wo er tatsächlich existiert, nämlich im Atomstromland Frankreich. Auch auf die aktuellen Strom- und Gaspreise wird der Weiterbetrieb der AKW keinen merkbaren Einfluss haben. (…) Es ist jetzt an den Abgeordneten, derlei Fehlentscheidungen zu verhindern. Der Bundestag ist nicht verpflichtet, unsinnige Gesetzesänderungen zu beschließen, auch wenn der Bundeskanzler sie fordert. Ein längerer Betrieb der AKW spielt nur jenen in die Hände, die die Energiewende kippen wollen.«