Anonym ist wieder Mode

jW-Archiv Iranische Drohnen existieren, doch es gibt bislang keine Beweise, dass sie in der Ukraine eingesetzt werden (Iran, 24.8.2022)

Sind iranische Drohnen an den russischen Luftangriffen auf das ukrainische Hinterland einschließlich der Hauptstadt Kiew beteiligt? Die meisten westlichen Medien setzen das einfach ohne kritische Fragen voraus.

Andererseits sind sich die westlichen Politiker offenbar keineswegs sicher, dass sich wirklich vom Iran gelieferte unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) im russischen Arsenal befinden. Die EU wartet nach eigener Auskunft immer noch auf Beweise, um dann weitere Sanktionen gegen den Iran beschließen zu können. Da von ukrainischer Seite angeblich schon zahlreiche Drohnen abgeschossen wurden und deren Trümmer untersucht werden konnten, erscheint es verwunderlich, dass nach über einem Monat immer noch vorzeigbare Beweise auf eine Herkunft aus dem Iran fehlen.

Iranische Regierungsstellen haben, seit die USA im Juli Gerüchte über die angeblich geplante Lieferung »Hunderter« Drohnen an Russland in die Welt setzten, unzählige Male erklärt, dass die westlichen Behauptungen rundum falsch seien. Teheran hat diese Meldungen nicht nur als »substanzlos« dementiert, sondern darüber hinaus von Anfang an immer wieder seine grundsätzliche Position erläutert: Der Iran sei gegen jeden Krieg und verhalte sich zur militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine »neutral«. Iran werde keiner Seite Waffen liefern, da das konfliktverlängernd wäre, und trete für einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über eine möglichst rasche Beendigung des Krieges ein. Diese Positionierung stimmt, soweit erkennbar, völlig mit dem gesamten außenpolitischen Verhalten Irans überein, das sich eng an das Agieren Chinas anlehnt.

Der erste, der diese »Informationen« verbreitete, war am 11. Juli der US-amerikanische Nationale Sicherheitsberater Jacob Sullivan. Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian telefonierte daraufhin sofort mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba und versicherte ihm, dass an dem Gerücht nichts dran sei. Er brachte die Anschuldigung in Verbindung mit dem gleichzeitigen Aufenthalt von US-Präsident Joseph Biden in Israel und mit »gewissen spezifischen Zielen« des Weißen Hauses.

Am 16. Juli schob Sullivan die zuerst von AFP gemeldete Behauptung nach, russische Delegationen hätten am 8. Juni und am 5. Juli das Flugfeld Kaschan besucht, wo ihnen Drohnen vorgeführt worden seien. Dazu veröffentlichte das Weiße Haus Satellitenaufnahmen des Geländes, auf denen tatsächlich geparkte UAVs zu erkennen waren.

Aber erstens bewiesen diese Fotos selbstverständlich bezüglich der damit verbundenen Erzählung nichts. Und zweitens wäre es erstaunlich, wenn Iran seine Drohnen so offen, ungeschützt und nicht einmal getarnt für potentielle Luftschläge seiner Gegner plazieren würde. Das iranische Militär hatte den Medien schon am 5. März und ein zweites Mal am 28. Mai zwei Drohnenstützpunkte präsentiert. Die Aufnahmen sahen so aus, wie man es erwarten musste: mehrere hundert Meter unter der Erde befindliche Tunnel, in denen die UAVs aufgereiht waren.

Am 29. August meldeten dann die großen US-Medien, dass die erste Sendung von iranischen Drohnen zweier Typen, »Mohajer-6« und »Schahed«, in Russland angekommen sei. Weitere sollten folgen. Die Quelle der Meldung war denkbar fragwürdig: ein anonymer »Berater« der iranischen Regierung und zwei ebenso namenlose »Offizielle« der US-Regierung, die keine Sprecherlaubnis gehabt hätten. Erzählungen dieses Typs sind in den USA wieder völlig normal geworden. Nachdem die US-Presse 2002/2003 den Angriff auf den Irak mit Lügengeschichten vorbereitet hatte, war es dort vorübergehend zum erklärten journalistischen Standard geworden, keine Meldungen zu verbreiten, die nur auf anonyme Quellen zurückgingen.