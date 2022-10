Mobilisierung der »Manager«

Annette Riedl/dpa Wenn »Solidarität« zur Phrase der Herrschenden wird: Proukrainische Demonstranten fordern Wirtschaftssanktionen gegen Russland (6.4.2022)

Die Verarmungspolitik der Bundesregierung treibt in diesem Herbst regelmäßig Zehntausende Menschen auf die Straße. Rechte Gruppen sind bei den Mobilisierungen erfolgreicher, als es Linken lieb sein kann. Der Verfassungsschutz (VS) wiederum darf zufrieden sein: Bislang seien Kundgebungen wegen der hohen Energiepreise »noch ein laues Lüftchen«, hatte VS-Präsident Thomas Haldenwang am Montag im Bundestag verkündet. An diesem Sonnabend nun wird ein neuerlicher Demonstrationsversuch unternommen – getragen von einem Begriff von »Solidarität«, wie ihn Haldenwang und Co. wohl gut unterschreiben können.

Unter der Überschrift »Solidarischer Herbst« wird zu Protesten in sechs Städten aufgerufen: Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart. »Soziale Sicherheit schaffen, Energiewende beschleunigen« – so lauten die Forderungen in Kurzform. Anstelle linker Kritik an der auch von der Bundesregierung getragenen Sanktionspolitik gegen Russland als Ursache für die hiesigen Preisexplosionen heißt es gleich zu Beginn des Aufrufs: »In diesem Herbst treffen uns die Folgen von Putins Angriffskrieg mit voller Wucht.« Damit zeigen sich die Organisatoren um Verdi, ATTAC, BUND oder den Paritätischen Wohlfahrtsverband voll auf Linie der Ampelkoalition, die den russischen Präsidenten als Alleinverantwortlichen allen Übels inszeniert.

Am Dienstag wurden die Forderungen des Bündnisses im Rahmen einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Ulrich Schneider, Geschäftsführer des Paritätischen, kritisierte die »tiefe Spaltung« der bundesdeutschen Gesellschaft, den unzureichenden »Gaspreisdeckel«, die zu geringe Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze sowie das Fehlen eines bezahlbaren Nachfolgers des Neun-Euro-Tickets. Er betonte, man könne die gegenwärtigen Krisen nur »gemeinsam« lösen. Seine Kompagnons stimmten Schneiders Plädoyer für eine »sozial-ökologische Wende« zu und betonten dabei vor allem ein sozialdemokratisch anmutendes »Wir«. Antje von Broock vom BUND etwa erklärte: »Es erfordert das Mitmachen aller, um die Krise zu managen.« Es brauche »gestaltende Mehrheit statt Blockaden«. Dafür werde man am Sonnabend auf die Straße gehen.

Einig waren sich die NGO-Vertreter auch in der Haltung zum westlichen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Auf jW-Nachfrage, ob man sich auch solidarisch mit den Kräften zeige, die die Sanktionspolitik problematisieren, antwortete die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis: Man unterstütze die Sanktionen, suche aber nach Lösungen, wie deren Folgen für die hiesige Bevölkerung ausgeglichen werden können. Ulrich Schneider ging noch einen Schritt weiter: Wer ein Ende der Sanktionspolitik fordere, solle am Sonnabend mit seinem Transparent zu Hause bleiben. Diese Menschen würden die »Solidarität« mit der Ukraine aufkündigen und die Bewegungen spalten.

Deutlich andere Töne waren bereits vergangene Woche in einer unter anderem von Willi van Ooyen verbreiteten »Erklärung aus der Friedensbewegung zum Aktionstag am 22. Oktober« zu vernehmen. Man unterstütze den Aufruf für einen »solidarischen Herbst«, kritisiere aber zugleich den »historisch beispiellosen Wirtschaftskrieg« gegen Russland, »der unzählige Unbeteiligte in der ganzen Welt trifft« und der ebenso wie der russische Einmarsch in die Ukraine »völkerrechtswidrig ist«. Neben den sozialpolitischen und ökologischen Forderungen brauche es »eine sofortige Verhandlungsinitiative statt Waffenlieferungen«.