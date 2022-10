Klare Ansage

Ricardo Arduengo/REUTERS

Zehntausende Haitianer sind am Montag (Ortszeit) erneut auf die Straßen gegangen, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Die Protestierenden richteten ihre Wut jedoch nicht nur gegen Präsident Ariel Henry, sondern auch gegen eine drohende Militärintervention. In Port-au-Prince trugen Demonstranten einen Sarg mit dem Konterfei Henrys und den Flaggen der USA und Kanadas symbolisch zu Grabe (Bild). Washington und Ottawa hatten am Wochenende Militärgüter in die Karibikrepublik einfliegen lassen, um den Kampf gegen die grassierende Bandengewalt zu unterstützen. (Reuters/jW)