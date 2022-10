Streik in aller Munde

Thomas Frey/dpa Immer mehr legen die Arbeit nieder: Die streikenden Amazon-Beschäftigten (Koblenz, 12.10.2022)

Bad Hersfeld, Dortmund, Graben, Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Werne und Winsen: An neun deutschen Standorten legten vergangene Woche Beschäftigte des Onlineversandhändlers Amazon anlässlich der Rabattaktion »Prime Day« die Arbeit nieder. Seit Jahren versucht Verdi einen Tarifvertrag für die Beschäftigten eines der umsatzstärksten Konzerne der Welt durchzusetzen, doch Amazon weigert sich nach wie vor, mit der Gewerkschaft zu verhandeln. Angesichts der steigenden Inflation und des höheren Mindestlohnes entschied sich der Handelsriese im September für eine einseitige Lohnerhöhung. Auf Anfrage von jW teilte das Unternehmen mit, dass der »rechnerische Einstiegslohn bei Amazon für ungelernte Tätigkeiten auf über 13 Euro brutto pro Stunde, inklusive Bonuszahlungen und Jahressonderzahlung«, steigen würde. Doch an jedem Standort fiel die geringfügige Erhöhung unterschiedlich aus, was auch Amazon gegenüber jW bestätigt: Die Vergütungen würden auf einer jährlichen Analyse von Lohn- und Arbeitsmarktdaten in den einzelnen Regionen beruhen. Dass Amazon-Beschäftigte an bisher gewerkschaftlich schlecht organisierten Standorten wie Winsen eine bis zu zwei Drittel geringere Lohnerhöhung bekamen als andere Standorte, sorgte für viel Frust und führte zu einer Ausweitung des Arbeitskampfes beim Onlineversandhändler.

»In Winsen hat Amazon eine Lohnerhöhung von gerade einmal 44 Cent gezahlt«, erzählt Hedi Tounsi im Gespräch mit jW. Er arbeitet seit der Eröffnung von Deutschlands erstem vollautomatischem Verteilzentrum im niedersächsischen Winsen als technischer Assistent bei Amazon. »Die Manager prüfen, wie lange du auf Toilette warst, und kommen hinterher nachgucken«, beschwert sich Tounsi. »Und jetzt bieten sie uns drei Prozent Lohnerhöhung? Das können wir nicht mehr schlucken.«

Mitte September wurde im Amazon-Lager Winsen erstmals gestreikt. Damals beteiligten sich laut Tounsi rund 100 Beschäftigte der Früh- und 100 Personen aus der Nachtschicht an den Arbeitsniederlegungen. Am 11. Oktober hätten sich 85 Prozent der Nachtschicht an den Streiks beteiligt. Während Amazon keine Auswirkungen auf den Betrieb gesehen hätte, berichtet Tounsi gegenüber jW, dass in Winsen 20.000 Artikel durch den Ausstand nicht versendet werden konnten. Ein großer Erfolg. In den letzten Jahren wurden Bestellungen oft über das sehr effizient arbeitende Drehkreuz Winsen verschickt, wenn Amazon-Beschäftigte an anderen Standorten die Arbeit niederlegten. Der Betriebsrat war unter Kontrolle des Managements, und Verdi fiel es schwer, Fuß zu fassen. Wenige Kollegen hätten sich getraut, den Mund aufzumachen. »Die Limits bestanden aus Angst« und wegen der »vielen Sprachen, die in der Belegschaft gesprochen werden«, erzählt der gebürtige Tunesier. Viele Kollegen hätten gedacht, dass streiken illegal sei. »Jetzt ist das Wort Streik in aller Munde«, so Tounsi.

Obwohl Amazons Gewinne im operativen Geschäft sprudeln, schreibt der Konzern seit Anfang des Jahres tiefrote Zahlen. Grund dafür ist, dass sich der fünftwertvollste Konzern der Welt an der Börse verzockt hat. In den USA beteiligte er sich an dem Hersteller von elektrischen Luxus-SUVs, Rivian, um eigene Lieferwagen herzustellen. Nach dem Börsengang von Rivian im vergangenen Jahr brach die Aktie um 75 Prozent ein, was zu Abschreibungen von 11,5 Milliarden US-Dollar bei Amazon führte. Diese Fehlinvestition probiert der Konzern offenbar durch Rabattaktionen, eine Anhebung des Preises für »Prime«-Mitgliedschaften um 30 Prozent und durch weit unter der Inflationsrate liegende Lohnerhöhungen zu kompensieren. Um einen Inflationsausgleich und einen Tarifvertrag zu erkämpfen, wird es auch am Drehkreuz Winsen in den nächsten Monaten zu weiteren unangekündigten Arbeitsniederlegungen kommen, so Tounsi. »Amazon ist bewusst, wie wichtig wir am Standort Winsen sind«, meint der Gewerkschafter gegenüber der jW. »Wenn wir streiken, machen wir alles platt.«