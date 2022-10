Waffenstillstand gefordert

Uncredited/AP/dpa Bewaffnete Tigray-Streitkräfte vor einem Jahr mit gefangenen Regierungssoldaten (Mekele, 22.10.2021)

Die Afrikanische Union fordert einen »sofortigen, bedingungslosen Waffenstillstand« in Tigray. In Äthiopiens nördlicher Verwaltungseinheit tobt seit November 2020 mit kurzen Unterbrechungen ein blutiger Krieg zwischen Regierungstruppen und der »Tigray Volksbefreiungsfront« (TPLF) nachdem diese ihren bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung aufgenommen hatte. Die humanitäre Lage verschlimmert sich mit jedem Tag. »Wir verfolgen mit großer Besorgnis die Berichte über die zunehmenden Kämpfe«, heißt es in einer am Sonnabend veröffentlichten Stellungnahme der Afrikanischen Union.

An alle gerichtet

Diese folgte auf eine erstaunliche Kehrtwende des TPLF-Unterstützers USA. US-Außenminister Antony Blinken hatte am Freitag erklärt, die Vereinigten Staaten seien »zutiefst besorgt« über Berichte über zunehmende Gewalt in dem Konflikt in Nordäthiopien. Neben der Aufforderung an Addis Abeba und das Nachbarland Eritrea »ihre gemeinsame Militäroffensive sofort einzustellen« und die eritreischen Kräfte aus Nordäthiopien abzuziehen, forderte Blinken allerdings »auch die tigrayanischen Verteidigungskräfte auf, ihre provokativen Aktionen einzustellen«. Lokalen Berichten zufolge könnte dies damit zusammenhängen, dass die TPLF in den vergangenen Wochen die Kontrolle über einen Großteil der von ihr beherrschten Gebiete in den an Tigray angrenzenden Regionen Afar und Amhara, auf die sie die Kämpfe ausgeweitet hatte, verloren hat. Der Krieg werde demnach nun hauptsächlich in der Region Tigray selbst ausgetragen. Im Gegensatz zur US-Erklärung äußerte sich die Afrikanische Union nicht zu Eritrea. Bisher hat das Land, dessen Hauptstadt Asmara kurz nach Beginn des bewaffneten Aufstands von Raketen aus Tigray getroffen worden war, nicht bestätigt, dass es Truppen in der äthiopischen Region hat.

Schwierige Findung

Der norwegische Konfliktforscher Kjetil Tronvoll vermutete am Sonnabend unter Rückgriff auf »zuverlässige Schätzungen« via Twitter, »dass bis zu einer Million Soldaten auf dem Kriegsschauplatz im Einsatz sind«. Einer belgischen Studie zufolge sind seit November 2020 eine halbe Million Menschen verhungert oder an den Folgen von Unterernährung gestorben, berichtete der britische Sender BBC am 1. September. Nach einigen Monaten relativer Ruhe war der bewaffnete Konflikt im August erneut mit großer Härte aufgeflammt. Beide Seiten beschuldigten sich, den Waffenstillstand, der seit März gehalten hatte, gebrochen zu haben. Zuvor hatte das Welternährungsprogramm (WFP) bekanntgegeben, dass es in den vergangenen Monaten dank des humanitären Waffenstillstands fast fünf Millionen Menschen in Tigray erreichen konnte. Mit einer jähen Zäsur: Denn in der gleichen Mitteilung war die bewaffnete Plünderung eines WFP-Tanklagers angeprangert worden und bestätigte damit offiziell, was der TPLF schon länger vorgeworfen wurde – die internationale Hilfe dafür auszunutzen, den Kampf gegen die Zentralregierung fortsetzen zu können.

Die Afrikanische Union will nun vermitteln, aber am vorletzten Wochenende platzte ein erster Termin für Friedensverhandlungen aus nicht genauer definierten »logistischen Gründen«. Die Streitkräfte in Tigray waren nach eigenen Angaben nicht vorab konsultiert worden. »Man kann nicht einfach erwarten, dass die Leute an einem bestimmten Datum auftauchen«, zitierte Reuters einen Sprecher.

Es wären die ersten offiziellen Verhandlungen zwischen der Regierung und der TPLF. Als neutralen Vermittler hat die Afrikanische Union laut Reuters den früheren nigerianischen Präsidenten Olusegun Obasanjo auserkoren, der bei seiner komplizierten Aufgabe von Kenias ehemaligen Präsidenten Uhuru Kenyatta und dem einstigen südafrikanischen Vizepräsidenten Phumzile Mlambo-Ngcuka unterstützt wird. Die Behörden in Tigray erklärten am Sonntag, ihre Streitkräfte würden sich an einen Waffenstillstand halten, so Reuters. Ein neuer Termin ist indes noch nicht gefunden.