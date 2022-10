Römische Heuchelei

Alessandra Tarantino/AP/dpa In Freude vereint – nun schon entzweit: Beim faschistischen Dreamteam Meloni und Berlusconi kriselt es (Rom, 22.9.2022)

Mit gespielter Einheit umarmt: In der Kampagne zu den Wahlen am 25. September hatten die Parteichefs der Brüder Italiens (FdI), Georgia Meloni, Expremier Silvio Berlusconi von der Forza Italia (FI) und Matteo Salvini von der Lega herzliche Übereinstimmung demonstriert. Jetzt zeigen sich Brüche. Die römische Zeitung La Repubblica berichtete, mit Fotos belegt, dass Berlusconi in Notizen seine Verbündete Meloni »eigensüchtig, anmaßend, arrogant und beleidigend« nannte, »man mit ihr nicht zusammenarbeiten kann«. Am Freitag hatten verschiedene Medien Fotos des Zettels veröffentlicht, die am Donnerstag im Senat gemacht worden waren.

Meloni ließ ihn abblitzen. Nachdem sie nicht nur die Wahl Berlusconis, sondern auch noch eines anderen FI-Bewebers an die Spitze des Senats abgelehnt hatte, stimmte er mit seinen Senatoren gegen den FdI-Kandidaten Ignazio La Russa, der mit Meloni 2012 die Partei gegründet hatte. Berlusconi spekulierte, dass es dann nicht zur Mehrheit reichen werde. Mit den Stimmen aus der Opposition wurde La Russa durch 116 Stimmen von 186 anwesenden Mitgliedern dennoch zum Präsidenten des Senats gewählt.

Die Konflikte rufen Befürchtungen in der Koalition hervor, dass er seine FI auffordert, nicht der Regierung beizutreten. Der Hintergrund ist, dass der FI-Chef im Gerangel um die Posten der Präsidenten von Senat, Abgeordnetenkammer und Ministersessel – den Kürzeren gezogen hatte.

Auf den Schmierzettel angesprochen schimpfte Meloni: »Mir scheint, da fehlte noch ein Punkt auf Berlusconis Liste: »Ich bin nicht erpressbar.« Sie bezog sich auf den Versuch des Altpolitikers, ihr in der ersten Senatssitzung eins auszuwischen, indem er seine Abgeordneten nicht für den Fratelli-Kandidaten La Russa als Senatschef stimmen ließ.

Auch bei der Wahl des Vorsitzes in der Abgeordnetenkammer wurde Berlusconis Vertraute Licia Ronzulli mit den Stimmen der FdI durch den Lega-Bewerber Lorenzo Fontana ausgebootet. Der Streit eskalierte, als Meloni auch noch ablehnte, Ronzulli als Ersatz ein Schlüsselressort in ihrer Regierung zu überlassen.

Inzwischen versuchen »Meloni und Berlusconi die Wogen zu glätten«, um eine Spaltung der Mitte-rechts-Koalition zu vermeiden, schreibt der Mailänder Corriere della Sera. Es sei ein Treffen vereinbart, wozu sich der FI-Chef aber zum Parteisitz Melonis begeben müsse. Laut Presseagentur ANSA werde Meloni, die erklärt hatte, nicht erpressbar zu sein, wohl doch nachgeben und der FI zum Ausgleich ein zusätzliches Ministerium überlassen. Die Zeit drängt, denn Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Montag seine Konsultationen zur Regierungsbildung mit den im Parlament vertretenen Parteichefs begonnen. Meloni musste ihm bis dahin ihre Ministerliste vorlegen, die er bestätigen muss.

Montag nachmittag wollten sich Meloni und Berlusconi treffen, um einen Waffenstillstand zu unterzeichnen, so ANSA. Ihre Gegner wiesen sie an, »in Frieden ruhen: Wir sind hier, um unsere Nation zu erheben«, so die FdI-Vorsitzende, nachdem sie am Sonntag die »ungereimten Angriffe der Linken« zurückgewiesen hatte.