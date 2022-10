Ruhe im Cockpit

Rolf Vennenbernd/dpa Flieger am Boden: Personal fordert weniger Stress am Steuerknüppel (Köln/Bonn, 17.10.2022)

Die Chefetage der Airline Eurowings Deutschland reagiert zunehmend gereizt. Der Arbeitsausstand der Piloten koste der Lufthansa-Tochter einen zweistelligen Millionenbetrag. Täglich, so ein Unternehmenssprecher am Montag gegenüber dpa. Und das gefährde Jobs, weil »eine Schrumpfung des deutschen Flugbetriebs unausweichlich« sei, drohte Kai Duve von der Eurowings-Geschäftsführung im Handelsblatt (Montagausgabe). Der Aufreger: eine grundgesetzlich geschützte Arbeitskampfmaßnahme. Die Pilotengewerkschaft »Vereinigung Cockpit« (VC) rief am Freitag abend die Kapitäne an den Steuerknüppeln zu einem dreitägigen Streik auf – von Montag 0 Uhr bis 23.59 Uhr am Mittwoch. Bereits am 6. Oktober hatte VC die Belegschaft zu einem eintägigen Streik mobilisiert.

Verhandlungen gescheitert

Die Pilotengewerkschafter begründen die aktuelle Arbeitsniederlegung so: Das neue Angebot der Fluggesellschaft über einen Manteltarifvertrag für das Cockpitpersonal vom vergangenen Donnerstag sei aus Sicht der Tarifkommission unzureichend, teilte VC mit. Die Gegenseite weigere sich weiter, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. »Die Verhandlungen sind daher gescheitert.« Der Kern des Konflikts: Die Gewerkschaft fordert längere Ruhezeiten und kürzere Einsätze. Die Kollegen in der Pilotenkanzel seien chronisch überlastet und würden seitens des Managements über physische und psychische Limits hinaus verplant. Eurowings-Bosse hingegen betonten, dass das bis zum Streik angebotene »Entlastungspaket« mit zehn zusätzlichen freien Tagen im Jahr bei drei Stunden verringerter Wochenarbeitszeit das Maximum an »wirtschaftlich Vertretbarem« sei. Das reicht VC nicht: »Spitzenbelastungen« dürften nicht zur Regel werden.

Zu den Streikfolgen: Von 400 geplanten Flügen von Eurowings Deutschland hoben nach Unternehmensangaben am Montag nur rund 230 Flieger ab. Schwerpunkt der Streikaktion war zunächst der Flughafen Düsseldorf. Dort wurden nach Angaben des Airports von Eurowings bereits vor dem offiziellen Auftakt des Ausstands 102 der für Montag geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt. Am Drehkreuz in Köln/Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart 40 Starts und Landungen annulliert.

Weitere Flugausfälle

Ein »Chaos« an den Flughäfen blieb indes aus. Die Maschinen der österreichischen Tochter Eurowings Europe waren nicht vom Arbeitskampf betroffen. Sie fliegen während des Streiks »unter Volllast«, hieß es aus Firmenkreisen. Ferner jene der Airline Eurowings Discover, die von Frankfurt am Main und München aus operiert. Und nicht zuletzt setzte die Lufthansa-Tochter Flugzeuge von Partnergesellschaften ein, die auch sonst einen Teil der Flüge durchführen. Dennoch, mit teils erheblichen Ausfällen ist auch am Dienstag und Mittwoch zu rechnen.

Wie weiter? Die Führungskräfte von Eurowings Deutschland bleiben eines: bockig. Geschäftsführer Duve verlangte am Montag mittag von den Gewerkschaftern, auf der Basis des bisherigen Angebots an den Verhandlungstisch zurückzukehren. »Wir müssen jetzt sprechen, bis dahin wird es kein neues geben.« Matthias Baier, VC-Pressesprecher, widersprach solcherlei Ansagen bereits im Vorfeld: »Dieser Streik wäre nicht notwendig, wenn Eurowings mit uns auf Augenhöhe verhandeln würde.« Leider betreibe das Management Augenwischerei und scheine auf Zeit spielen zu wollen. Es bleibe keine andere Wahl: »Streik.«