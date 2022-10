Neue US-»Sicherheitsstrategie«: China »größte Herausforderung«

IMAGO/ZUMA Wire

Washington. Die USA sehen China weiterhin als größte geopolitische »Herausforderung« an. Die Volksrepublik wolle ihre »Einflusssphäre im indopazifischen Raum erweitern und die führende Macht der Welt werden«, heißt es in der neuen »Strategie zur nationalen Sicherheit«, die die US-Regierung am Mittwoch in Washington veröffentlichte. »Die Volksrepublik China ist der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern auch über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun«, hieß es. Im Wettbewerb mit China seien die nächsten zehn Jahre »eindeutig das entscheidende Jahrzehnt«. Die Regierung von US-Präsident Joseph Biden hat außenpolitisch einen Fokus auf China gelegt und einen konfrontativen Ton gegenüber Beijing angeschlagen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war dies zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. In dem Papier heißt es es nun, Ziel sei es, effektiv mit China zu konkurrieren und zugleich »ein gefährliches Russland« in Schach zu halten. (dpa/jW)