Die Kiste ruft

Ben Ward Lassen live selbst schlechtes Bier vergessen: Counterparts

Sonst feiert man hier Mittelklassehochzeiten, und reiche Gören begehen ihren supersweeten Sechzehnten: Der Blaue Salon im Weißen Hirsch, jenem Wohnviertel Dresdens, das Uwe Tellkamp beschrieben hat. Am Sonntag, dem 9. September, hallt Hardcore vom Stuck der Wände wider.

Counterparts aus dem kanadischen Hamilton haben da ihr gerade zwei Tage altes Album zu präsentieren. Mitgereist sind die Schweden Thrown (zu groovy, dass man sich alle Energie für die Hauptacts aufheben konnte – da wippte schon einiges) und Justice For the Damned aus dem kanadischen Sydney. Letztere haben vor zwei Jahren mit »Pain Is Power« einen Brecher von Album vorgelegt. Bobak ­Rafiees extratiefe Stimmübungen und die schweren Riffs von Kieran Molloy und Nic Adams hätten allein schon den Salonbesuch gelohnt. Einer der Mitmoshenden bringt in einer Spielpause auf den Punkt, wie gekonnt bei Justice For the Damned das Heavyzeug in Bewegung gesetzt wird: »Schneidsch«, sagt er in bestem Sächsisch. Vor allem der Titeltrack von »Pain Is Power« ist ein griesgrämiger Atlas, der die Welt trägt und dreht. Meine Fresse, da vergisst man beinahe, dass es an Bier nur Carlsberg und Radeberger auf der Speisekarte gibt. Für schmeckendes Pils ist man sich im Dresdner Nordosten anscheinend zu fein.

Dann Counterparts. 15 Jahre hat die Band auf dem Buckel, mit Ausnahme von Sänger Brendan Murphy ist keiner aus der Erstbesetzung noch dabei, und auch an diesem Abend stehen wieder andere da als etwa 2017 im Hannoveraner Lux, zusammen mit den wunderbaren Engländern von Napoleon und Polar. Nur vier sind in Dresden auf der Bühne, kein Bassist.

Sie spielen Sachen, die sie spielen müssen: Ohne »No Servant of Mine« von der Bestleistung »You’re Not You Anymore«, mit der sie damals 2017 hausierten, hätte ich sie nicht gehen lassen. Soviel Dienst muss sein. Und sie brachten Überraschendes: Das getragene »Solace« vom 2015er »Tragedy Will Find Us« hatten sie lange nicht im Programm. Man hört es gern, ist es doch noch ein Zeugnis jener Zeit, als Counterparts zwar schon Softies waren, aber immer die Energie zum Jammer noch dazukam. Counterparts, hört man sich durch ihre Diskografie, ist instrumentalisierte Fundamentalopposition: »I’d rather die when live without you«, heißt es in »Solace« – man kann ohne die Hassliebe nicht, so wie Gegenmacht nicht ohne die Macht auskommt, der sie ein Gegenüber auf Lebenszeit sein will: »Don’t let me in / Don’t let me go!« (ebenfalls »Solace«).

»A Eulogy For Those Still Here« ist nun mehr eine Danksagung an die Standhaften. Eine Selbstversicherung, die es vielleicht braucht, denn pickepackevoll ist anders, als das, was man im Blauen Salon sehen kann. Vielleicht mögen auch die saftigen Ticketpreise von knappen 30 Tacken daran schuld sein. »A casket calls my name / Cast from my constraint / My final fleeting flame«, heißt es im heißesten Teil des neuen Albums, »Bound to the Burn«.

»A Eulogy For Those Still Here« macht primär traurig. Sanfte Töne wie der Titeltrack oder »Skin Beneath Scar« sind ihrer zu viel. Murphy, sagt er auf der Bühne selbst und nachdrücklich, kann sie nicht, weil er nicht klar singen kann, es aber trotzdem tut. Immer bittet er um Mithilfe, wenn er den Mikroständer vorholt und damit anzeigt, dass hier gleich was Ruhiges kommt. Der Support wird ihm versagt, na ja, es wurden beim Einlass auch nicht die Stimmbänder der Zuschauerinnen und Zuschauer kontrolliert. Das liebliche Trällern traut sich im Saal niemand, man könnte schließlich auch Textunsicherheiten heraushören, weil es was anderes ist, als mal kurz ins vom Bühnenrand aus hingehaltene Mikro zu keifen, was einem grade so an Lyrics korrekt scheint.

Trotz unterlassener Hilfeleistung spielen Counterparts lang und heizen auf. Meine Brille gerät mir abhanden – bei fremder Leute Stagediverei.