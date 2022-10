Sind so viele Pünktchen

Hannah McKay /REUTERS Wird es schon warm ums Herz? Wenn’s ums Geld geht, nicht lange fackeln (Damien Hirst, London, 11.10.2022)

Der 1965 in Bristol geborene englische Künstler Damien Hirst wurde einst zusammen mit anderen sogenannten Young British Artists vom Werbemogul Charles Saatchi auf dem Kunstmarkt groß gemacht. Bekanntheit erlangte Hirst zunächst mit seinen in Formaldehyd eingelegten Tierkadavern. Seinen in einem Behälter zu sehenden Hai, betitelt »The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living«, bezeichnete der australische Kritiker Robert Hughes als »den am meisten überbewerteten Meeresorganismus der Welt« und den Künstler selbst als »kommerzielle Marke«. Um sein Ranking in der internationalen Kunstverkaufsliste zu erhöhen, behauptete Hirst 2007, die Londoner Galerie White Cube habe einen von ihm mit 8.600 Diamanten besetzten Totenschädel für 100 Millionen Dollar an eine Gruppe anonymer Investoren verkauft. Später musste er jedoch eingestehen, dass der Verkauf gar nicht stattgefunden hatte. Als »Performance« ließ Hirst 2008 die Versteigerung von 287 seiner Werke bei Sotheby’s bezeichnen, mit der Galeristen umgangen wurden und die Hirst einen Erlös von 172 Millionen Dollar einbrachte.

Blase für Doofe

Mit seiner Ausstellung »The Currency«, die derzeit in Hirsts Londoner Newport Street Gallery zu sehen ist, knüpft Hirst formal an sein Werk »Spot Painting« von 1986 an. 2016 hat Hirst 10.000 Arbeiten im Format A4 auf Papier mit bunten Pünktchen produziert, wie Geldscheine fälschungssicher gemacht, rückseitig mit Titeln versehen, die er aus Texten seiner Lieblingssongs entnahm, und schließlich signiert. 2018 beschloss er, mit seinen gepunkteten Bildern ein NFT-Projekt zu starten. NFT steht für Non-Fungible Token, also für nicht ersetzbare kryptographische Token. Dem Verständnis vom Original sollen so auch nichtphysische Kunstwerke gerecht werden, ihre Verknüpfung mit der als Technologie hinter der Kryptowährung Bitcoin bekannt gewordenen Blockchain mittels NFTs soll als Echtheitszertifikat dienen. Ausgewählte Dateien können nun nicht nur verifiziert und authentifiziert, sondern auch zum einzigartigen Original unter allen digitalen Reproduktionen erklärt werden. Am Kunstmarkt zählt, dass es ein Original und einen Eigentümer gibt – mit NFTs gibt es sie jetzt auch für digitale Kunst. Viele Käufer setzen darauf, ihre NFTs später zu einem höheren Preis weiterverkaufen zu können. Die Künstlerin Hito Steyerl nannte den seit 2017 festzustellenden Kryptoboom »Blase für Doofe«, Kryptokunst bezeichnete sie als »Replikat der hässlichsten Teile der existierenden Kunstwelt, abzüglich der Kunst«.

Physische Vorlagen

Vom 24. Juli 2021 bis zum 27. Juli 2022 ließ Hirst die Pünktchenbilder vom Digitalkunstservice HENI in Umlauf bringen. Käufer konnten ein Werk für je 2.000 Dollar erwerben und wurden dann vor die Wahl gestellt, entweder den digitalen Token zu behalten oder ihn gegen das entsprechende Werk auf Papier einzutauschen. 5.149 Personen haben ihren NFT gegen ein Pünktchengemälde eingetauscht, die jeweiligen NFTs wurden vernichtet. Im Umlauf sind noch 4.851 NFTs. Die physischen Vorlagen zu den NFTs stellt Hirst derzeit aus. Am Dienstag, direkt vor Beginn der Kunstmesse »Frieze« in London (12.–16.10.2022), verbrannte er sie vor einem ausgewählten Publikum in dem mit Öfen versehenen Galerieraum Nummer fünf. Das Feuer, so Hirst, markiere das Ende der ersten »Currency«-Phase. Über die weiteren Phasen schweigt er sich aus. Gegenüber The Art Newspaper tönte er, sein »Currency«-Projekt berühre die Idee von Kunst als einer Währung und einen Speicher von Reichtum. Kurzum: Hirst, der sich einst in einem Interview als »gierig« bezeichnete, inszeniert sich als Währungsmann der Kunst, er reduziert seinen Kunstbegriff auf dessen ökonomische Komponente. Bei dem als »partizipatorische Performance« angepriesenen Projekt besteht die Partizipation lediglich in einer Kaufhandlung, Spekulationsabsichten bei vielen Käufern wohl eingeschlossen. Der sich stets als »Avantgarde-Künstler« verstehende Hirst bleibt weit hinter den Möglichkeiten digitaler Kunst zurück, deren Avantgardismus das Schielen auf Kunstmarktmechanismen zu unterlassen hätte.