Das Strichgefüge

Max Beckmann, Privatbesitz, Deutschland Max Beckmann (1884–1950), »Kriegserklärung«, 1914

Sowohl Lesen als auch Schreiben sind mysteriöse Tätigkeiten. Werden Bücher, Briefe oder Zeitungen in Bildern dargestellt und von lesenden Figuren konsumiert, dann sind sie in der Regel nicht mehr als Kulissen: Weder sehen wir als Betrachter, was drinsteht, noch wird der eigentliche Lektüreprozess sichtbar – ein stiller geistiger Vorgang, der wahlweise der Osmose oder einer Transsubstantiation ähnelt. So tritt Albert Besnard in seiner Radierung »Intimité« von 1889 wie ein Voyeur in die Stube ein, in der die Leserin in kontemplativer Versenkung den Blick auf die beschriebenen Seiten heftet und der verborgenen Spur der Schrift folgt: diskret, um die geschützte Sphäre, die sich wie eine Hülle um die Lesende legt, nicht zu verletzen. Fast meint man zu spüren, wie er den Atem anhält, weil er die Konzentration der klammheimlich Beobachteten nicht stören und zugleich selbst unerkannt bleiben will.

»Bann und Befreiung. Über Lesen und Schreiben« heißt eine Ausstellung, die der Berliner Schauspieler, Schriftsteller und Kunstliebhaber Hanns Zischler im Wallraf-Richartz-Museum in Köln kuratiert hat. Er hat sich dabei, wie er schreibt, »von Gedanken, Notizen, Briefen und verstreuten Lesefrüchten aus dem großen Chor der Literatur« leiten lassen, in der Hoffnung, »dem Geheimnis des Lesens und Schreibens etwas näherzukommen«. Entstanden ist so ein persönlicher Gang durch die Geschichte einer Kulturtechnik in deren vielfältigen Facetten und Inszenierungen, aber auch deren Bedeutung für politische Umwälzungen, vor allem (aber nicht erst) seit Erfindung des Buchdrucks.

Zischler zitiert in seinen Texttafeln Kafka und Tolstoi, Joyce und Proust ebenso wie den Anthropologen André Leroi-Gourhan oder den Medientheoretiker Marshall McLuhan. Mit der Erfindung der Schrift wird auch der Hand eine ganz neue Funktion zuteil, sie wird, wie Francis Ponge schreibt, zur »Tagesfledermaus« des Arms. Der Schreibakt selbst bleibt Sinnbild einer künstlerischen oder politischen Gegenmacht und die letzte Waffe derer, die im Exil oder im Gefängnis darben. Als besonders anarchisches Genre gilt der Brief aufgrund seiner Regellosigkeit und »schrankenlosen Gestaltungsfreiheit«. Das gilt erst recht für Liebesbriefe und deren erotischen Eskapaden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts macht sich eine Briefsucht breit, die Friedrich Gottlieb Klopstock für eine »wahre Krankheit« hält und die dem Briefroman zu ansteckender Popularität verhilft.

In Ermangelung eines quasi-seherischen Einblicks in den eigentlichen Gegenstand der Ausstellung versucht Zischler, sich ihm von der Peripherie aus anzunähern und die sowohl schriftlichen wie bildnerischen Diskurse exemplarisch zu beschreiben, die dem Lesen und Schreiben von ihrer Heraufkunft bis heute ihre kulturelle Bedeutung verleihen. Ein roter Faden ist dabei die Materialität der Schrift, das Alphabet als ein »feinnerviges Gefüge von Strichen«, wie Michel Leiris schreibt, dem sich etwa in dem kreisförmigen Scherenschnitt »Alphabet« (2002) von Zoe Keramea nachspüren lässt. Der Kurator erzählt davon, wie er selbst, während er zusammen mit Hans-Jörg Rheinberger Anfang der 70er Jahre an der Übersetzung von Jacques Derridas »De la Grammatologie« arbeitete, mit der Technik der Frottage ägyptische Grabreliefs auf großformatige Blätter übertrug. Der Faszination für den Ursprung der Schrift entspricht die Hinwendung zu ihrer Materialität: Pergament, Papier und Bildschirm, Feder und Füller, Schreibmaschine und Computertastatur. Wie wurden verschiedene Schriftträger hergestellt, was waren ihre skulpturalen Qualitäten und möglicherweise auch ihre politischen Implikationen?

Besondere Aufmerksamkeit widmet Hanns Zischler der Zeitung – jenem modernen »Allesfresser«, der Hast und Geschäftigkeit bedient und bestrebt ist, »den Phasenaufschub zwischen Ereignis und Nachricht ebenso dicht wie ökonomisch einträglich zu halten«, wie er schreibt: »Das lesende Auge springt und mäandert zwischen den aufgeschlagenen Seiten auf der Suche nach Attraktionen aller Art.« Gleichzeitig entwickelt sich der Karikaturist als neuer Typus des Bildenden Künstlers. Einen markanten zeitdiagnostischen Stellenwert besitzt Max Beckmanns Radierung »Kriegserklärung« von 1914: Eine neugierige Menge drängt sich um eine aufgeschlagene Zeitung, der sie die Nachricht über den Ausbruch des Krieges entnimmt. Der Schock über die Neuigkeit ist in den erschrockenen Gesichtern zu lesen, und wer das Bild aus heutiger Perspektive betrachtet, kommt nicht umhin, die Millionen Toten und die Greuel des sich hier ankündigenden Verhängnisses bereits mitzudenken.

Und heute? Das Emoji »erlöst vom Schreiben wie vom Lesen« und ähnelt darin dem virtuosen mittelalterlichen Bestreben, »die willkürlich erscheinende Gestalt des Buchstabens zu beleben«, etwa durch ornamentale Girlanden oder groteske, an Tiere und Pflanzen angelehnte oder auch anthropomorphe Ausschmückungen.