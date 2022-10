EU vor Zerreißprobe

Olivier Matthys/AP/dpa Jozef Sikela, Industrie- und Handelsminister von Tschechien, läutet eine Glocke, um den Beginn eines Treffens der EU-Energieminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel zu signalisieren (9.9.2022)

Haben sich die Energieminister der EU am vorigen Mittwoch in Prag auf eine gemeinsame Gaspolitik verständigt, oder sind die wichtigsten Streitpunkte offengeblieben? Politiker und Journalisten äußern sich widersprüchlich. Mehr oder weniger lassen sie zwar alle erkennen, dass es zum Thema »Gaspreisdeckel«, das seit Monaten erörtert wird, immer noch keine gemeinsame Position gibt. Aber einige Medien behaupteten nach der Sitzung immerhin, die EU-Staaten hätten vereinbart, »ab 2023 gemeinsam Gas einzukaufen«. Sie können sich auf den tschechischen Industrieminister Jozef Sikela berufen, der das Treffen protokollarisch leitete. Der sprach allerdings nur von einer »allgemeinen Einigkeit« in dieser Frage. Ein einheitliches Konzept gibt es dafür jedoch nicht, die Interessen der einzelnen Staaten liegen weit auseinander und sind teilweise gegensätzlich.

Die Minister verblieben am vorigen Mittwoch so, wie es bei Meinungsverschiedenheiten seit Jahren üblich ist: Sie beauftragten die EU-Kommission als höchstes Gremium der Gemeinschaft, bis zum morgigen Dienstag ein Paket mit ausformulierten Vorschlägen zu präsentieren. Darüber könnte dann vielleicht im November entschieden werden. Oder später.

Die EU hat sich im März in das unübersichtliche Abenteuer eines Gas- und Ölembargos gegen Russland gestürzt, ohne dass es auch nur den Schimmer einer Idee, geschweige denn einen kollektiven Plan gab, wie die dadurch ausfallenden Energieträger ersetzt werden könnten. Dass auf den internationalen Märkten kaum etwas zu holen ist, hatte man spätestens im vierten Quartal 2021 und im Januar des laufenden Jahres erkundet. Die seit Beginn der Sanktionen gegen Russland unternommenen, wirtschaftlich sinnlosen Propagandareisen deutscher Politiker nach Norwegen, Katar und in die Emirate (Minister Robert Habeck im März), nach Israel und Ägypten (EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Juni), nach Aserbaidschan (von der Leyen im Juli), nach Kanada (Kanzler Olaf Scholz und Minister Habeck im August) sowie nach Saudi-Arabien und nochmals in die Emirate und nach Katar (Scholz im September) dienten nur noch der Bestätigung der bereits bekannten weltweiten Lieferflaute.

In der Folge des Embargos schossen die Erdgaspreise in die Höhe, trieben die Inflation voran und verstärkten die Anzeichen einer ohnehin beginnenden schweren Wirtschaftskrise. Vor diesem Hintergrund fordern mindestens 15 EU-Länder, darunter Frankreich und Spanien, eine Preisobergrenze für alle Erdgasimporte festzulegen. Das könnte nicht nur Russland treffen, das an der europäischen Gaseinfuhr nur noch mit etwa zehn Prozent beteiligt ist, sondern unter anderem auch die USA, Norwegen und Algerien. Das Hauptziel dieser Forderung ist, die BRD daran zu hindern, bei der eigenen Energieversorgung finanziell schwächere EU-Mitglieder durch das Zahlen von »Mondpreisen« (Habeck) zu überbieten.

Was passiert, wenn dann nicht genug Erdgas nach Europa kommt, weil zu den willkürlich reduzierten Preisen niemand mehr liefern mag, fragt der Grünen-Minister zu Recht. Aber das von der deutschen Bundesregierung anscheinend befürwortete Gegenmodell, Erdgas »gemeinsam« einzukaufen und es dann »solidarisch« zu verteilen, kann diese Frage auch nicht beantworten. Überhaupt scheint der verschwenderische Gebrauch des Wortes »Solidarität« auf die Konkurrenzverhältnisse einer kapitalistisch geprägten Welt eine in den letzten Jahren in Mode gebrachte Unsitte zu sein.

Innerhalb der EU wäre ein ständiges Hauen und Stechen um die Verteilung der knappen Ware Energie zu erwarten, bei dem sich die wirtschaftlich Stärksten mehr oder weniger auch politisch durchsetzen würden. Es bräuchte die Festlegung und ständige Anpassung eines Schlüssels für die Verteilung auf alle einzelnen Länder. Aber der Erdgasverbrauch pro Kopf lag 2020 zwischen 2.510 Kubikmetern in den Niederlanden und 75 Kubikmetern in Schweden. Kann man den künftigen Verteilungsschlüssel einfach mechanisch daran orientieren? Praktisch geht es ohnehin nicht in erster Linie darum, das Vorhandene »gerecht« zu verteilen, sondern sich um die Quoten der einzelnen Länder für die Reduzierung ihres Gasverbrauchs zu streiten.