»Sie fragten mich: Sind türkische Gene immun?«

Friedrich Stark/imago images Vielsprachiger Hygieneappell von der Stadtverwaltung in der Pandemie (Herne, 27.11.2020)

Sie sind Journalistin und richten sich an türkischsprachige Menschen in Deutschland. Was treibt Sie an?

Ich möchte denjenigen Menschen Informationen zur Verfügung stellen, die mich zu Beginn der Pandemie Dinge gefragt haben wie: Sind türkische Gene immun gegen das Coronavirus? Soll man jetzt puren Alkohol trinken? Das sind Fragen, die in türkischen Medien diskutiert wurden. Ich begann damit, Videos zu machen, in denen ich diesen Fragen nachgehe. Ich habe auch eine Nummer eingerichtet, unter der man mir Fragen direkt schicken konnte. Zu sehen, dass meine Arbeit ankommt, motiviert mich sehr.

Wie ist es Ihnen gelungen, in so kurzer Zeit dieses Vertrauensverhältnis zu Ihrem Publikum aufzubauen?

Vor der Pandemie hatte ich auf meinem Youtube-Channel 300 Abonnenten, mittlerweile sind es 25.000. Ich habe in den ersten 100 Tagen der Pandemie 86 Videos veröffentlicht. Immer wieder betone ich, wie wichtig zuverlässige Quellen im Gegensatz zu Fake News sind, die im Netz kursierten. Das hat für Vertrauen gesorgt. Der wichtigste Faktor war jedoch die Kombination aus der türkischen Sprache und der passenden Ansprache der Community.

Sie sprechen in bezug auf Ihre Videos auch von der »türkischen Tagesschau«. Gehen Sie auch über das Thema Corona hinaus?

Im ersten Jahr waren es nur Nachrichten zur Pandemie. Eineinhalb Jahre später kam die Bundestagswahl, da habe ich die Parteien vorgestellt, Interviews mit Olaf Scholz und Cem Özdemir in meinem Wohnzimmer geführt. Ich habe kein professionelles Studio, aber sie sind trotzdem gekommen. Momentan geht es viel um die Ukraine.

In den sozialen Medien schrieben Sie von Strukturen und Hierarchien, die einschüchtern und Steine in den Weg legen. Sie selbst sind schon 2014 für Ihre Arbeit ausgezeichnet worden, haben bei der Deutschen Welle volontiert und für öffentlich-rechtliche Anstalten gearbeitet. Das klingt nicht danach, als hätte Ihnen jemand Steine in den Weg gelegt. Auf welche Erfahrungen beziehen Sie sich?

Die Hintergründe dazu möchte ich noch nicht öffentlich machen. Es bezieht sich auf ein früheres Arbeitsverhältnis und auf Erfahrungen, die ich machen musste. Ich bin damals arbeitslos geworden, das war eine sehr schwierige Phase. Die meisten Migranten haben Angst vor Arbeitslosigkeit. Ich habe gesehen, wie mein Vater behandelt wurde, und wollte niemals arbeitslos werden.

Die Medien sind stark von der Mehrheitsgesellschaft geprägt. Wie kann die Vielfalt der Perspektiven in Deutschland angemessen repräsentiert werden?

Das fängt in den Redaktionen an. Ich habe in den letzten zehn Jahren für den WDR, Deutsche Welle, Deutschlandfunk und RBB gearbeitet. Diese Redaktionen bestehen zu 95 Prozent aus weißen Menschen über 50 Jahre. Ich habe sehr oft erlebt, dass ich ein Thema vorgeschlagen habe, das die migrantische Community betrifft. Dann hieß es: Unsere Zielgruppe interessiert sich nicht dafür.

27 Prozent der Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund. Auch diese Menschen zahlen Rundfunkgebühren. Für sie ist es so, als wenn man in einen Supermarkt mit vielen tollen Produkten geht, für sich aber nichts findet. Dann kommt man zur Kasse, muss 18 Euro im Monat zahlen, hat aber nichts in der Hand. Die Sender müssen personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen, damit es Angebote für diese Menschen gibt.

Was sind Ihre Pläne für das kommende Jahr?

Das kommende Jahr wird sehr spannend. Meine Vision ist der Aufbau eines »deutsch-türkischen Arte«. Außerdem wird es die Schicksalswahl in der Türkei geben, in der voraussichtlich das neue politische System zementiert wird. Bis jetzt habe ich in meinem Kanal nur aus Deutschland berichtet. Nächstes Jahr möchte ich dann den Menschen hier auf deutsch erklären, was in der Türkei passiert.