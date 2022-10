Leck in Pipeline Druschba repariert

Warschau. Die zwischenzeitlich durch ein Leck in Polen beschädigte Ölpipeline Druschba ist repariert und wieder voll funktionsfähig. Das teilte die polnische Betreiberfirma Pern am Sonnabend mit. »Nach den ersten Erkenntnissen und der Art und Weise, wie die Rohrleitung verformt ist, gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung«, hieß es. Durch die Pipeline fließt russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt in Brandenburg. Ab Januar will die Bundesregierung auf russisches Öl verzichten. (dpa/jW)