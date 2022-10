»Man wollte die linke Bewegung einschüchtern«

Klaus Rose/imago images Demonstration gegen Berufsverbote (Bielefeld, 10.6.1972)

Vor 50 Jahren begann in der BRD die Praxis, Menschen vom Staatsdienst fernzuhalten. Begründet wurden die Berufsverbote damit, dass die Personen angeblich nicht jederzeit für die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Auch Sie waren davon betroffen, als Sie 1974 Lehrerin werden wollten. Welche Motive haben Sie damals bewegt?

Ich stamme aus einer politischen Familie, die eine schlimme Tradition der Verfolgung erlebt hat. Mein Großvater wurde als Jude deportiert und ermordet. Mein Vater, ebenfalls Jude und Kommunist, musste im Jahre 1933 nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten nach Frankreich fliehen. Er war in verschiedenen Lagern interniert, bevor er sich in Frankreich der Resistance anschloss und bis zur Befreiung des Landes kämpfte.

In meiner Familie herrschte die Angst, dass es in Deutschland wieder zu Verfolgungen kommen könnte. Mein Vater war schon 1951 aus dem Dienst des Landes Rheinland-Pfalz in Koblenz entlassen worden, weil er Kommunist war. 1956 ist dann die Kommunistische Partei verboten worden.

1974 hatte Sie Ihr Referendariat gerade beendet und in Bad Homburg eine Schule gefunden, an der Sie als Lehrerin arbeiten wollten. Was geschah dann?

Ich wurde zu einer Anhörung ins Regierungspräsidium Darmstadt geladen. Dort eröffnete man mir, dass ich nicht in den Staatsdienst übernommen werden würde. Zuvor hatte ich für das Studentenparlament der Universität Marburg auf der Liste des MSB Spartakus (Marxistischer Studentenbund, jW) kandidiert. Außerdem hatte ich an einer Reise in die DDR teilgenommen. Der Staat ging gegen mich vor, obwohl die Ostpolitik des SPD-Bundeskanzlers Willy Brandt eingeleitet war und offiziell eine Öffnung zur DDR hin betrieben wurde.

Neben innenpolitischen Reformen war die Brandt-Regierung auch für den sogenannten Radikalenerlass von 1972 verantwortlich. Allein bis 1976 trafen die Berufsverbote mindestens 1.250 Personen.

Ja, das passte auf den ersten Blick nicht zusammen. Die Berufsverbote waren wohl auch ein Zugeständnis der Regierung an die CDU-Opposition. Man wollte die linke Bewegung einschüchtern. Ich habe dann wie viele andere in Deutschland gegen mein Berufsverbot geklagt. Und ich habe mich jedes Jahr neu für den Staatsdienst beworben und wurde jedes Mal wieder abgelehnt. Das zog sich zehn Jahre lang hin.

Dann wurden Sie doch noch Lehrerin.

Das geschah, nachdem sich in Hessen 1985 die erste »rot-grüne« Landesregierung gebildet hatte. Da konnte ich dann doch als Lehrerin arbeiten, wenn auch zunächst nur im Angestelltenverhältnis. Erst später wurde ich auch als Beamtin übernommen.

Was lässt sich aus diesen Erfahrungen für heute lernen?

Man soll seinen Mund nicht halten und muss demokratische Rechte immer wieder neu einfordern und verteidigen. Die Grundlage dafür ist das Grundgesetz.

Es gibt heute Bestrebungen beispielsweise in Brandenburg zu einem Verfassungstreuecheck, und auch die Länder Hessen und Sachsen wollen etwa Bereitschaftspolizisten vor ihrer Übernahme in den Staatsdienst zu überprüfen.

Ja. Das kann ein Schritt zur Wiedereinführung einer Regelanfrage durch den Verfassungsschutz sein. Das wollen wir nicht. Einer Person sollten Verstöße gegen den Geist und die Vorschriften des Grundgesetzes nachgewiesen werden müssen, um sie vom Staatsdienst fernzuhalten. Das war ja bei uns in den 70er Jahren nicht der Fall. Es ist zum Beispiel unglaublich, dass der AfD-Politiker Björn Höcke noch immer freigestellter Lehrer ist, obwohl er permanent gegen das Grundgesetz verstößt. Nicht umsonst darf Höcke nach der Entscheidung eines Gerichts offiziell als Faschist bezeichnet werden.

Was erwarten Sie 50 Jahre nach der Einführung der Berufsverbote heute vom Staat?

Das mindeste wäre eine Entschuldigung, etwa durch den Bundeskanzler. Aber auch eine materielle Entschädigung der Betroffenen und eine politische Rehabilitierung sind nötig. Bei vielen Menschen wurde damals ihr ganzer Lebensentwurf zerstört – bis heute. Allerdings scheinen die Regierungen eher auf eine biologische Lösung zu setzen: dass wir Betroffenen alle nach und nach sterben.