In der vergangenen jW-Wochenendausgabe lasen wir über die Strafverfolgung von Totholzsammlern in deutschen Wäldern zu Zeiten von Karl Marx im Vergleich zu heute. Wir haben gelernt: Pfui, Finger weg vom Reisig, sonst droht eine vierstellige Geldstrafe, Energiepreise hin oder her. Totholz ist auch Nährboden für essbare Pilze. Wie steht es damit? Und überhaupt mit Waldpilzen: Welche darf man in wie großen Mengen wo pflücken, ohne ein Dieb zu sein?

Jedes Bundesland hat sein eigenes Waldgesetz, übergreifend gilt aber die »Handstraußregel«: Pilze dürfen außer in Naturschutzgebieten, eingezäunten Waldstücken, Schonungen sowie Waldflächen, die deutlich mit einem »Betreten verboten«-Schild versehen sind, gratis für den Eigenbedarf gepflückt werden. Ausgenommen sind Trüffel, Kaiserlinge und Grünlinge. Gewichtsgrenzen fehlen im Gesetz. Zur Orientierung: Ende August hat der Zoll in einem Wald in Baden-Württemberg bei einer Kontrolle zweier Pilzsammler neun Kilogramm Speisepilze beschlagnahmt. Den Männern wurde ein Bußgeld von 900 Euro aufgebrummt, weil sie keine gebührenpflichtige Genehmigung für größere Mengen vorweisen konnten. Zwei Kilo durften sie behalten. Bei der Mengenbeschränkung geht es vorgeblich um den Schutz der beeinträchtigten Pilzflora. Ob es für den Wald insgesamt besser ist, wenn ihn 36 Eigenbedarfssammler statt zwei Händler durchstöbern, sei dahingestellt. Eins aber ist klar: Waldbeschädigung bleibt ein Privileg der Konzerne, siehe Hambacher Forst und Grünheide.

Vor allem in Ost- und Süddeutschland sind Waldpilze auch 36 Jahre nach Tschernobyl noch radioaktiv belastet, betroffen sind insbesondere Maronen und Birkenröhrlinge. Generell am wenigsten belastet sind die eingangs erwähnten, auf Holz wachsenden Pilzsorten wie der Gelbe Pfifferling oder die Krause Glucke. Letztere wächst zu Füßen von Nadelbäumen und sieht aus wie ein Badeschwamm.

Krause Glucke an Knödel

Eine große Krause Glucke sorgfältig waschen und in Röschen teilen. Eine gehackte Zwiebel und eine Handvoll gewürfelten Schinkenspeck in Butter glasig anbraten. Pilzröschen zugeben und fünf Minuten mitbraten. Mit einem halben Glas Weißwein ablöschen. Zwei Esslöffel Crème fraîche und ein Bund gehackte Petersilie dazugeben. Weitere zehn Minuten dünsten und nochmal Wein aufgießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu Semmelknödel oder Tagliatelle reichen.

Essbar sind neben den Klassikern Pfifferling und Steinpilz auch der Parasol, der Habichtspilz, der violette Rötelritterling, die Speisemorchel, das Stockschwämmchen, der Echte Reizker, die Herbsttrompete und der rußfarbene Mohrenkopf-Milchling, der noch auf die politische Korrektur seines Namens wartet.

Pilze dreht man vorsichtig heraus oder schneidet sie mit einem kleinen, scharfen Messer dicht über dem Boden ab. Man sollte sie schon am Fundort reinigen und in einem luftdurchlässigen Korb transportieren, nicht in der Plastiktüte, in der sie schnell verderben. Leider haben einige der aparten Geschöpfe giftige Doppelgänger. Daher empfiehlt es sich, im Zweifel zu verzichten oder eine Pilzberatungsstelle aufsuchen.