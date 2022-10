Arbeitermacht im Baskenland

Rudolf Stumberger/Münchner Pressebüro Die ersten Absolventen seiner Berufsschule gründeten Mondragón: Ausweis des Priesters José María Arizmendiarrieta, ausgestellt im konzerneigenen Bildungszentrum

Drinnen, im weitläufigen Foyer, steht vor einer mit Marmor verkleideten Säule die Bronzebüste von José María Arizmendiarrieta – ein Priester, von dem noch die Rede sein wird. Draußen geht der Blick nach Süden hinab auf die Häuser der Stadt Mondragón (Drachenberg) im Baskenland. In der Ferne reckt sich der Berg Udalaitz mit seinen 1.120 Metern in die Höhe. Vor dem Verwaltungsgebäude ist der Schriftzug »Mondragón« zu lesen, und: »Humanity at Work«, was man etwa mit »Menschlichkeit bei der Arbeit« übersetzen könnte. Das hier ist die Verwaltungszentrale der größten Industriekooperative der Welt. Seit Jahrzehnten gilt der Genossenschaftsverbund vielen als Leuchtfeuer des alternativen Wirtschaftens, die Betriebe gehören der Belegschaft, sofern die Mitarbeiter auch Genossenschaftsmitglieder sind. Manche Kritiker sprechen aber auch von »Kapitalismus light«. Wie auch immer, die Mondragón Corporación Cooperativa hat auch die Coronakrise soweit überstanden.

Ich treffe auf Ander Etxeberria Otadui, der bei der Genossenschaft für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Der 50jährige ist im Städtchen Mondragón (baskisch: Arrasate) geboren, das mit seinen 22.000 Einwohnern rund 55 Kilometer südöstlich von Bilbao liegt, und hat eine interessante Biographie: Er studierte zuerst Ingenieurwissenschaften und wechselte dann zur Soziologie. Zum Genossenschaftsverbund kam er vor 23 Jahren. »Das Verhältnis zwischen den höchsten und den niedrigsten Löhnen beträgt noch immer eins zu sechs«, sagt Etxeberria Otadui, bei Dax-Unternehmen sei es eins zu 86. »Und ja«, sagt er weiter, »der Genossenschaftsverband ist soweit gut durch die Coronakrise gekommen«.

Mehr als Produktion

Szenenwechsel nach Norden an die Küste. Wer in der baskischen Küstenstadt Leiketio die Lebensmittel für das Abendessen einkaufen will, kann das in der Santa-Katalina-Straße beim Eroski-Laden machen. Eroski, das ist eine große Supermarktkette mit 1.600 Filialen in Spanien und 30.000 Mitarbeitern, 8.000 davon sind Genossenschaftsmitglieder. Denn Eroski gehört ebenso zu Mondragón wie die Fagor-Gruppe, die Autoteile und Elektronik produziert, die Sozialkasse Lagun Aro oder die Genossenschaftsbank Laboral Kutxa. Genossenschaften sind in Europa nicht ungewöhnlich, Industriegenossenschaften aber schon. Mondragón besteht derzeit aus 95 Kooperativen mit insgesamt rund 81.000 Mitarbeitern, von denen 30.000 Mitglieder der Genossenschaft sind – vergangenes Jahr wurde ein Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Rund zwei Drittel der Kooperativen arbeiten im industriellen Bereich. Zum Genossenschaftskonzern gehören auch technologische Entwicklungszentren wie Ideko (spezialisiert auf Industrieproduktion) oder Ikerlan (spezialisiert auf Elektronik und Kommunikationstechnologie) und Fortbildungseinrichtungen, darunter die Mondragón-Universität in Bilbao.

Ein paar Autominuten von der Zentrale in Arrasate entfernt kann man in einem konzerneigenen Bildungszentrum die Geschichte in einer kleinen Ausstellung nachvollziehen. Mondragón wurde 1956 als Kooperative gegründet – 24 Arbeiter und Ingenieure waren es damals, die preisgünstige Ölöfen produzierten. 15 Jahre zuvor war der katholische Priester José María Arizmendiarrieta auf Anordnung seines Bischofs nach Arrasate gekommen. Er hatte als Journalist auf seiten der Republikaner am Spanischen Krieg teilgenommen, die Kriegsgefangenschaft überlebt und war anschließend der Kirche beigetreten. In Arrasate gründete er Mitte der 1940er Jahre eine Berufsschule. Und deren erste Absolventen dann die Ofenfabrik – die Keimzelle des heutigen Genossenschaftsverbundes. Die Ausstellung zeigt Bilder und Ausweise von Pater Arizmendiarrieta, seinen Schreibtisch, das Brillenetui, Bücher.

Rudolf Stumberger/Münchner Pressebüro Mit Blick auf den Berg Udalaitz: Die Stadt Mondragón (baskisch Arrasate)

So hervorgegangen aus der katholischen Soziallehre zehrt Mondragón noch heute vom Ruf als Vorreiter des sozialen Wirtschaftens. Die vergangenen Krisen haben die Basken besonders gut überstanden, weil sich die Genossenschaften gegenseitig aushalfen. War bei der einen Kooperative gerade Flaute, konnten die Arbeiter bei einer anderen unterkommen. Das Prinzip wurde erstmals 2013 aufgegeben, als der Küchengerätehersteller Fagor Pleite ging und nicht von den anderen Genossen aufgefangen wurde. Fagor – das war und ist immer noch die Stammzelle des Unternehmens.

Die Fabrikgebäude liegen am südlichen Ortseingang von Arrasate – lange Flachbauten, wie in der Industriearchitektur üblich. 2013 standen die Bänder still, der Absatz an Küchengeräten war in Spanien deutlich eingebrochen. Der Hintergrund: die Arbeitslosigkeit von 28 Prozent mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 56 Prozent, ein strikter Sparkurs der Regierung und die geplatzte Immobilienblase. Niemand war in der Krise an neuen Elektroherden, Kühlschränken, Dunstabzugshauben oder Espressomaschinen interessiert. Seit der Finanzkrise von 2008 hatte Fagor Geld verloren und Schulden von 850 Millionen Euro aufgehäuft. Die Belegschaft akzeptierte Lohnkürzungen von 20 Prozent und verzichtete auf das Weihnachtsgeld. Der Mondragón-Verbund sprang ein mit einem Kredit von 300 Millionen Euro. Als eine weitere Finanzspritze von 170 Millionen Euro nötig wurde, versagten ihm aber mehrere Genossenschaftskooperativen, darunter die Supermarktkette Eroski, die Bank und der Lifthersteller Orana ihre Solidarität. Fagor bekam innerhalb des Verbundes kein Geld mehr. Der von Fagor Electrodomésticos eingereichte Plan sei nicht lebensfähig, so damals die Entscheidung der Generalversammlung.

Solidarisch in der Krise

Aber man habe sich um die Mitglieder gekümmert, sagt Etxeberria Otadui. Von 1.895 betroffenen Mitgliedern seien heute nur noch 60 ohne Job, die anderen hätten neue Stellen bekommen oder seien in Rente. Und Fagor-Kooperativen gebe es noch immer, nur produzierten sie keine Küchengeräte mehr.

Und wie hat die Coronakrise die Kooperativen getroffen? »Wir hatten große Probleme, viele Arbeiter mussten zu Hause bleiben«, sagt Etxeberria Otadui. Im April 2020 waren 9.000 Mitarbeiter ohne Arbeit. Die Genossenschaften führten einen »flexiblen Kalender« ein. Maximal konnte man sechs Monate zu Hause sein oder auf Kurzarbeit, dann hatte man sechs Monate, um die Zeit wieder hereinzuarbeiten; war das nicht möglich, reduzierte sich der Lohn auf 80 Prozent. Erwerbslose kamen in anderen Kooperativen unter, gingen in eine Weiterbildung oder bezogen bis zu zwei Jahre Arbeitslosengeld. Ende 2020 hatten sich die Geschäfte dann wieder weitgehend erholt.

Rudolf Stumberger/Münchner Pressebüro Genossenschaftlich produzieren und verkaufen: Die Supermarktkette Eroski ist ebenfalls Teil des Verbundes von Mondragón

Noch einmal zurück in das Fortbildungszentrum mit dem Archiv. Hier treffen sich gerade Mitglieder von der Kooperative Fagor Enderlan, die mit 2.000 Mitgliedern Autokomponenten herstellt, Bremsen etwa oder Getriebe. Ich treffe auf Inaki Barrutiabengoa. Der 36jährige arbeitet als Prozessingenieur, seine Aufgabe ist die Verbesserung der Produktionsabläufe, zuerst war er Angestellter, sei zwei Jahren ist er Genosse bei Mondragón. Er und seine Kollegen haben sich hier versammelt, um als »Sozialrat« zu tagen. Das ist ein Gremium, das sich intern um die Verhältnisse am Arbeitsplatz kümmert – um Arbeitszeiten, gesundheitliche Bedingungen, Konflikte. Um das, wofür es ansonsten die Gewerkschaften gibt, die in Genossenschaften nicht vorgesehen sind. Worum geht es heute? »Um den Austausch von Informationen«, sagt der Prozessingenieur, »dass wir auf den neuesten Stand kommen«.

Mondragón hat seit den 1970er Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, Soziologen reisten ins Baskenland und schrieben Bücher über die Genossenschaften. 1983 zu Beispiel Kathleen und William Whyte von der Cornell University, »Making Mondragón« (Das Werden von Mondragon) hieß ihr 1988 erschienenes Buch. Anfang der 1980er Jahre war die Weltwirtschaft in eine Krise geraten, auch die Kooperativen aus dem Baskenland wurden von der Rezession erfasst, etliche Betriebe rutschen in die roten Zahlen. Einige mussten sogar die Werkstore schließen. »Doch«, schrieb damals Kenneth R. Hoover, Professor an der Western Washington University, »die Wahrscheinlichkeit, in einem wirtschaftlichen Abschwung zu scheitern, ist für Mitarbeiterbetriebe deutlich geringer als in der übrigen Wirtschaft«. Zudem würden die Kosten der Rezession gerechter verteilt. Während im Baskenland 150.000 Menschen arbeitslos wurden, überstand Mondragón die Krise: Nicht genügend beschäftigte Mitarbeiter wurden auf andere Kooperativen aufgeteilt, die Arbeitszeiten flexibel über das Jahr gestreut, die genossenschaftseigene Bank half mit günstigen Krediten. Seitdem gilt der Genossenschaftsverband als vielversprechendes Modell sozialen Wirtschaftens.

Doch es gibt auch Kritik: Der Einsatz einer gewissen Zahl an Lohnarbeitern – die nicht Mitglieder der Kooperative sind – widerspreche der reinen Lehre. Hinzu komme das Engagement auf internationalem Märkten, das über privatwirtschaftliche Firmen abgewickelt wird. Mondragón setzt auf einen Produktionsmix, bei dem heimische Arbeitsplätze durch die Produktion von Komponenten in Billiglohnländern abgestützt und so auch der Zugang zu neuen Märkten eröffnet wird. Die Mitarbeiter in diesen ausländischen Firmen sind ganz »normale« Lohnarbeiter.

Ingenieur und Soziologe Etxeberria Otadui antwortet auf solche Vorwürfe pragmatisch und zählt gerne die Vorteile der Region um Arrasate auf: Man habe hier die geringste ökonomische Ungleichheit in Spanien, die geringste Arbeitslosigkeit und man investiere am meisten in Forschung und Fortbildung. Und das unter dem Motto »Das Wichtigste ist nicht das Kapital, sondern die Arbeiter«. Mondragón sei kein Paradies, kein Experiment und keine Ideologie, sondern soziale Realität. Otadui: »Wir brauchen Kooperativen, die Arbeitsplätze schaffen und halten.«